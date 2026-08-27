آقای عراقچی در پی انتخاب وزارت امور خارجه به‌عنوان «دستگاه برگزیده» در جشنواره شهید رجایی از رئیس جمهور قدردانی و تاکید کرد: وزارت امور خارجه با عزمی راسخ و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها، در خط مقدم دیپلماسی برای صیانت از منافع ملی گام برمی‌دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در پی انتخاب وزارت امور خارجه به‌عنوان «دستگاه برگزیده» بخش «یاور فتح» جشنواره شهید رجایی، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه در پیامی از «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور قدردانی کرد.

منن پیام وزیر امور خارجه کشورمان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام.

اعطای عنوان «دستگاه برگزیده» در بخش «یاور فتح» بیست‌ویکمین دوره جشنواره شهید رجایی به وزارت امور خارجه و ابراز عنایت و اعتماد جنابعالی، موجب دلگرمی و مباهات مجموعه وزارت امور خارجه شد.

کسب این عنوان، که در پاسداشت مجاهدت‌ها و تلاش‌های دستگاه دیپلماسی در جریان جنگ تحمیلی اخیر و نقش‌آفرینی در دفاع از منافع و حقوق ملت بزرگ ایران و تبیین مواضع کشور در عرصه بین‌المللی اعطا شده است، برای همکاران این وزارتخانه افتخاری ارزشمند و مسئولیتی مضاعف به شمار می‌رود. در آن روز‌های دشوار، دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران همگام با دیگر عرصه‌های دفاع از میهن، با حضوری فعال و شبانه‌روزی در میدان بین‌المللی، برای تبیین حقیقت، مقابله با روایت‌های ناروا، جلب حمایت و همبستگی جهانی و پاسداری از منافع و امنیت ملی کشور تلاش کرد.

این موفقیت را مرهون الطاف الهی، رهنمود‌ها و حمایت‌های مقام معظم رهبری و همراهی صمیمانه جنابعالی، اعضای دولت و حاصل ایستادگی و کوشش بی‌وقفه همکاران ارجمندم در ایفای مسئولیت‌های خطیر خود در خدمت به میهن اسلامی می‌دانیم. بی‌تردید، آنچه در آن روز‌های سرنوشت‌ساز در عرصه دیپلماسی کشور رقم خورد، جلوه‌ای از همدلی و هم‌افزایی ملی در دفاع از ایران و صیانت از عزت و اقتدار کشور بود.

بر خود لازم می‌دانم از حمایت‌های حضرتعالی و دولت محترم از وزارت امور خارجه صمیمانه قدردانی کنم. به نمایندگی از همکارانم اطمینان می‌دهم وزارت امور خارجه با عزمی راسخ و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود، در چارچوب منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت، همچنان در خط مقدم دیپلماسی، برای صیانت از منافع ملی، دفاع از حقوق ملت ایران، اعتلای نام ایران اسلامی و تحقق اهداف دولت گام خواهد برداشت.

از درگاه خداوند متعال، برای جنابعالی و اعضای محترم دولت، توفیق روزافزون در خدمت به مردم شریف ایران و برای میهن عزیزمان، عزت، سربلندی و سرافرازی مسئلت دارم.