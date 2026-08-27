لیگ برتر فوتسال؛ توقف دوباره گیتی پسند و برتری نمایندگان ساوه و هرمزگان
هفته دوم رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور با توقف دوباره مدافع عنوان قهرمانی پیگیری شد.
نتایج این بازیها به شرح زیر است:
گیتیپسند اصفهان ۳ - گهر زمین سیرجان ۳
شهرداری ساوه ۳ - پالایش نفت اصفهان صفر
پردیس شهید شیری قزوین یک - فولاد هرمزگان ۴
سایر دیدارهای این هفته عصر فردا برگزار میشود که برنامه این دیدارها به شرح زیر است:
نگین تندیس قرچک - مس سونگون ورزقان
پالایش نفت بندرعباس - دلسوختگان قم
فولاد زرند ایرانیان - سنایچ ساوه
پالایشگاه نفت شازند - بازرگانی دائم پناه مشهد