لیگ برتر فوتسال؛ توقف دوباره گیتی پسند و برتری نمایندگان ساوه و هرمزگان

هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کشور با توقف دوباره مدافع عنوان قهرمانی پیگیری شد.