به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ رئیس جمعیت هلال‌احمر صومعه‌سرا گفت: این طرح در دبیرستان شبانه‌روزی دخترانه الزهرا (س) شهر صومعه‌سرا اجرا شد و پنج پزشک متخصص و عمومی، ۷۵ بیمار را به صورت رایگان ویزیت کردند.

اسماعیل صادقی افزود: این طرح با مشارکت جمعیت هلال‌احمر، شبکه بهداشت و درمان، بیمارستان امام خمینی (ره) و آموزش و پرورش صومعه‌سرا اجرا شد.

وی گفت: در این طرح همچنین ۱۰۰ میلیون تومان داروی رایگان در اختیار بیماران نیازمند قرار گرفت.