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همزمان با هفته وحدت اسلامی، گیلان میزبان برنامه تئاتر میدانی «امت احمد» است و نمایش خیابانی «دوران وحدت» نیز در قالب این برنامه در شهر لاهیجان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ امیر امینی، کارگردان نمایش «دوران وحدت»، گفت: این اثر با محوریت اقوام مختلف ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس، به روایت رشادتها و شهادت رزمندگان میپردازد و بخشی از حماسهآفرینی مردم ایران در این دوران را به تصویر میکشد.
این نمایش خیابانی هر روز ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه در نقاط مختلف شهر لاهیجان اجرا میشود.