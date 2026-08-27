به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ امیر امینی، کارگردان نمایش «دوران وحدت»، گفت: این اثر با محوریت اقوام مختلف ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس، به روایت رشادت‌ها و شهادت رزمندگان می‌پردازد و بخشی از حماسه‌آفرینی مردم ایران در این دوران را به تصویر می‌کشد.

این نمایش خیابانی هر روز ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه در نقاط مختلف شهر لاهیجان اجرا می‌شود.