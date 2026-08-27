به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ فرمانده انتظامی صومعه‌سرا گفت: در پی گزارش مردمی مبنی بر درگیری و قدرت‌نمایی یکی از اراذل و اوباش سابقه‌دار، مأموران پلیس برای دستگیری متهم وارد عمل شدند.

سرهنگ سجاد سلمانی افزود: این فرد حدود ۳۵ ساله که سابقه نزاع و درگیری داشت، با در دست داشتن سلاح سرد به سمت مردم، کسبه و مأموران حمله‌ور شد که با اقدام قاطع پلیس، از ناحیه پا مجروح و خلع سلاح شد و از محل متواری شد.

وی گفت: متهم با اشراف اطلاعاتی پلیس دقایقی بعد در یکی از شهرستان‌های همجوار دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.