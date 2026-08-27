امام جمعه کیش، بر تربیت نسل جدید و نوجوان کیش در ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی کیش تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز با حضور در زروخانه غدیر کیش، از نزدیک ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی پیشکسوتان کیش را تماشا کرد.

امام جمعه کیش، در جمع ورزشکاران زورخانه ای و پهلوانی کیش، با اشاره به کلام امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام، گفت: براساس فرموده آن حضرت انسان مومن برای سلامتی جسم خود تلاش می کند و از قدرت و توان بدنش برای خدمت به خلق استفاده می کند و روحش نیز رشد پیدا می کند.

حجت الاسلام و السملمین بی نیاز، گفت: انتخاب ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی تمرین تواضع و فروتنی است و این یکی از ورزش‌های بسیار خوبی است که هم اصیل ایرانی و اسلامی است.

او افزود: پیشکسوتانی در این رشته فعالیت می کنند و امیدواریم با عزت و تندرستی همچنان شاهد فعالیت آنها باشیم، اما امیدواریم در کنار حضور جوانان بتوانیم نسل جدید و نوجوان را نیز در این رشته ورزشی فعال کنیم.

امام جمعه کیش، گفت: یکی از ورزش‌های بسیار خوب و تاثیر گذار در زندگی است، هم در اخلاق و سلامت انسان تاثیرگذار است.