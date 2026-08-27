دنیامالی: مشی پهلوانی ایران را به نمایش بگذارید
وزیر ورزش در آیین بدرقه کاروان «رهبر شهید» به بازیهای جهانی عشایر ۲۰۲۶ قرقیزستان، گفت: ما میخواهیم ورزشکارانمان مشی پوریای ولی را داشته باشند و به رقیب خود احترام بگذارند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، آیین بدرقه کاروان فرهنگی ـ ورزشی ایران اعزامی به ششمین دوره بازیهای جهانی عشایر ۲۰۲۶ قرقیزستان، امروز (۵ شهریور) با حضور آقای احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، در سایت تیراندازی با کمان مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.
حضور ورزش ایران در ادوار گذشته بازیهای جهانی عشایر عمدتاً به اعزام ورزشکاران در یک یا چند رشته محدود بود، اما در این دوره با تصمیم وزیر ورزش و جوانان و با هدف معرفی و اعتلای ورزشهای سنتی و بومی ایران در عرصه بینالمللی، نمایندگان کشورمان نخستین بار در قالب کاروانی منسجم و ۱۳۰ نفره راهی این رویداد خواهند شد.
هشت فدراسیون و یک انجمن ورزشی با محوریت فدراسیون ورزش روستایی و عشایری، تدارکات لازم را برای آمادهسازی و اعزام این کاروان انجام دادهاند.
با توجه به اهمیت این حضور، آیین بدرقه با شرکت ورزشکاران، رؤسای فدراسیونها و انجمنها و مدیران ورزش کشور برگزار شد تا اعضای کاروان پیش از سفر به قرقیزستان، آماده حضور در این رویداد فرهنگی ـ ورزشی شوند.
از تختی تا پوریای ولی؛ تأکید بر مشی پهلوانی
وزیر ورزش و جوانان در این مراسم با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت، به تقارن این مراسم با روز ملی کشتی و زادروز جهانپهلوان غلامرضا تختی اشاره کرد و گفت: امروز، پنجم شهریور، در روزی گردهم آمدهایم که در تقویم رسمی کشور به نام روز ملی کشتی ثبت شده و با زادروز جهانپهلوان غلامرضا تختی پیوند خورده است. همین تقارن برای خانواده ورزش ایران معنا دارد.
وی ادامه داد: تختی برای ما یک نام پرآوازه در تاریخ ورزش است. او قهرمانی بود که سه مدال ارزشمند المپیکی و مدالهای متعدد آسیایی و جهانی به دست آورد، اما آنچه نامش را از مرز افتخارات ورزشی عبور داد، مدالهایش نبود؛ منشی بود که در کنار قهرمانی از خود به یادگار گذاشت.
دنیامالی با تأکید بر اینکه اعضای کاروان ایران نیز باید چنین منش و رفتاری را در میدان مسابقه به نمایش بگذارند، گفت: ما میخواهیم ورزشکارانمان مشی پوریای ولی را داشته باشند و به رقیب خود احترام بگذارند. هر شکستی میتواند نقطه آغازی برای پیروزی باشد. رفتار فرهنگی ما در این میدان بسیار بااهمیت است.
وزیر ورزش و جوانان خطاب به ورزشکاران، افزود: مسئولیت شما این است که بهترین عملکرد خود را ارائه کنید؛ با احترام به حریف، رعایت قوانین، حفظ شأن ورزشکار ایرانی و با تمام توان رقابت کنید.
«رهبر شهید»؛ نامی که یادآور یک مسئولیت است
وی با اشاره به نامگذاری کاروان ایران، گفت: ما کاروانی را بدرقه میکنیم که نام «رهبر شهید» را بر خود دارد؛ نامی که برای ما یادآور یک مسئولیت است. ما این نام را بر کاروان ورزش ایران نهادهایم تا تأکید کنیم عهد ما با آرمانهای شهیدان در میدان ورزش نیز ادامه دارد؛ در تلاش برای ورزش قوی و ایران قوی.
کاروان ایران در ششمین دوره بازیهای جهانی عشایر با نام «رهبر شهید» حضور خواهد یافت و شعار «اتحاد، اقتدار و پیروزی» نیز برای کاروان کشورمان انتخاب شده است.
رئیس جمهور تماشاگر رژه کاروان ایران در افتتاحیه
دنیامالی با اشاره به همزمانی مراسم افتتاحیه بازیهای جهانی عشایر با اجلاس سازمان همکاری شانگهای و روز ملی قرقیزستان، افزود: با توجه به تقارن افتتاحیه بازیها با اجلاس شانگهای، آقای پزشکیان، رئیسجمهور نیز در این مراسم حضور خواهد داشت و تماشاگر رژه پرافتخار ورزشکاران ایرانی در این رویداد فرهنگی ـ ورزشی خواهد بود.
اعضای کاروان ایران قرار است در مراسم افتتاحیه با پوششهایی برگرفته از لباس ۱۰ قوم ایرانی رژه بروند تا بخشی از تنوع و غنای فرهنگی ایران نیز در این رویداد بینالمللی به نمایش گذاشته شود.
دنیامالی: کشتی پهلوانی ایرانی از افتخارات این کاروان است
وزیر ورزش و جوانان به حضور کشتی پهلوانی ایرانی در جمع رشتههای بازیهای جهانی عشایر اشاره کرد و گفت: یکی از افتخارات این کاروان، حضور ورزش آیینی ایران است. ورزش زورخانهای و کشتی پهلوانی از رشتههای اصیل، فنی و زیبای ورزش ایران هستند.
وی با اشاره به یکی از دیدارهای جامعه ورزش با رهبر شهید ادامه داد: در آخرین جلسهای که خدمت رهبر شهید رسیدیم، بچههای ورزش زورخانهای در محضر ایشان هنرشان را به نمایش گذاشتند که لبخند بر لبان ایشان نشست و تأکید کردند باید توجه ویژهای به ورزش باستانی داشته باشیم.
دنیامالی: به حذف اجرای ورزش زورخانهای اعتراض میکنیم
پیش از این قرار بود تیم ورزش زورخانهای ایران در مراسم افتتاحیه بازیهای جهانی عشایر برنامه نمایشی اجرا کند، اما این بخش از برنامه افتتاحیه حذف شده است.
دنیامالی در واکنش به این موضوع گفت: ما حتماً اعتراض خود را به کمیته برگزاری مسابقات اعلام خواهیم کرد. من بارها تأکید کردهام که نباید هراسی از مجامع بینالمللی داشته باشیم و باید عزت ایران را به نمایش بگذاریم.
ابراز امیدواری وزیر به درخشش ۱۰ بانوی کاروان ایران
وزیر ورزش و جوانان همچنین به حضور ۱۰ ورزشکار زن در ترکیب کاروان ایران اشاره کرد و افزود: دوست داریم دختران ما در این مسابقات نیز مانند بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی بدرخشند. وقتی در هیئت دولت اعلام کردم که دختران ایران در جدول مدالی بالاتر از بیش از ۲۰ کشور مسلمان قرار گرفتهاند، همه اعضای دولت آنها را تشویق کردند و به وجد آمدند.
وی گفت: دختر ایرانی اگر اراده کند، حتی میتواند از مرد ایرانی قویتر باشد. امیدواریم در قرقیزستان نیز شاهد درخشش بانوان ورزشکار کشورمان باشیم.
قیطاسی با پوششی برگرفته از رستم ایران
دنیامالی با ابراز امیدواری نسبت به عملکرد کاروان ایران در قرقیزستان، افزود: مطمئناً مجموع نتایج ما نسبت به ادوار گذشته بازیهای جهانی عشایر بهتر خواهد بود.
وزیر ورزش همچنین به حضور رضا قیطاسی، قهرمان قویترین مردان ایران و پرچمدار کاروان کشورمان اشاره کرد و گفت: جای خوشحالی است که رضا قیطاسی، پهلوان ایران نیز در ترکیب این کاروان حضور دارد.
قیطاسی قرار است در مراسم رژه کاروانها با پوششی ویژه و با الهام از شخصیت رستم، پهلوان اسطورهای ایران، پرچم جمهوری اسلامی ایران را حمل کند.
ششمین دوره بازیهای جهانی عشایر ۹ تا ۱۶ شهریور در ایسیککول قرقیزستان برگزار میشود و نمایندگان ایران در ۲۳ رشته به مصاف رقبای خود خواهند رفت.
کاروان ۱۳۰ نفره «رهبر شهید» با شعار «اتحاد، اقتدار و پیروزی» و با سرپرستی سیدمحمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان، در ششمین دوره این رقابتها حضور خواهد داشت.
وی درباره موضوعات مطرحشده در مجلس و طرح سوال از وزیر ورزش نیز افزود: سوال و پرسشگری حق مجلس است. همانطور که بنیانگذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) فرمودند مجلس در رأس امور است. قطعاً دولت و دولتمردان خودشان را موظف میدانند که در مجلس حضور پیدا کنند و پاسخگو باشند.
دنیامالی گفت: ما حاضریم در مجلس حضور پیدا کنیم و به سوالات پاسخ دهیم، اما اینکه به خاطر یک تیم فوتبال، وزیر ورزش ایران را به فساد و مسائل اینچنینی متهم کنند درست نیست. سوال مطرح شده و ما نیز حتماً برای پاسخگویی حاضر خواهیم شد و توضیحات لازم را ارائه میکنیم.