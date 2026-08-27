مقاومت و اتحاد مردم ایران در صد و هشتادمین شب حضور میدانی، عملیات‌های روانی و تهدیدهای اقتصادی واشنگتن را بی‌اثر و دشمن را زمین‌گیر و ناامید کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در پنجشنبه ۵ شهریور به شرح زیر است:

امشب صدو هشتادمین شب حضور حماسی مردم ایران در میدان‌ها و خیابان‌ها است، مردمی که با اتحاد و مقاومت خود، دشمن را حسابی زمین گیر و ناامید کردند. مقاومتی که حتی آوازه آن تا آن سر دنیا هم رسیده و عملیات‌های روانی ترامپ را در وارونه سازی حقایق جنگ بی اثر کرده، طوری که فارن پالیسی به کنایه نوشت: شخصیت کارتونی دانلد داک در اقناع افکار عمومی از ترامپ موفق‌تر است. دیگر رسانه‌های آمریکایی و اروپایی هم در واکنش به تهدید‌های اقتصادی واشنگتن علیه تهران با تیتر‌هایی مثل محکوم به شکست، غیر قابل اجرا، طناب خودکشی برای آمریکا و تهدید توخالی برای فرار از باتلاق جنگ سوزن زدند به ابر خیال‌های ترامپ درباره پیروزی‌های توهمی او در جنگ با ایران.

جان مرشایمر معروف، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو هم علنی به ترامپ گوشزد کرده تحریم‌ها علیه ایران بی فایده است و دیگر در روی پاشنه قبلی نمی‌چرخد، چون نه چین و نه روسیه حاضر نیستند آمریکا را در فشار اقتصادی علیه ایران همراهی کنند. بهترین و شیرین‌ترین اعتراف درباره بی اثر بودن تحریم‌ها را ریچارد نفیو داشته، معمار قدیمی تحریم‌ها علیه ایران که آب پاکی را ریخته روی دست ترامپ و گفته، دنیا از تحریم‌های جدید علیه ایران حمایت نمی‌کند، اما رئیس جمهور متوهم آمریکا که گوش او به این حرف‌ها بدهکار نیست، باید در جنگ اقتصادی هم مثل جنگ نظامی با ایران ناکام و مفتضح شود تا حساب کار دست او بیاید و مثل لارنس ویلکرسون، سرهنگ بازنشسته نیروی زمینی آمریکا بفهمد که حتی با ارتش یک تریلیون دلاری هم نمی‌شود ایران را شکست داد یا همان‌طور که برک اریکسون، تحلیلگر آمریکایی عرصه جغرافیای سیاسی اذعان کرده، ایران، کوبا نیست و مثل جنگ نظامی در جنگ اقتصادی هم با تسلط بر تنگه هرمز پیروز می‌شود.

جایی که به گزارش بلومبرگ، بسته ماندن آن ذخایر گازوئیل آمریکا را به پایین‌ترین میزان رسانده و بومرنگ تهدید‌های اقتصادی ترامپ را به خودش برگردانده است. بله، ترامپ حالا در چاهی که برای ایران کنده بود، دست و پا می‌زند تا جایی که طبق نظرسنجی ایبسوس، محبوبیت او در ۴۷ ایالت آمریکا منفی شده، کاهش محبوبیتی که در خروج بی‌سابقه نظامیان از ارتش آمریکا در اعتراض به سیاست‌های رئیس جمهور هم خود را نشان می‌دهد. در هیاهوی این کارزار متلاطم نظامی و اقتصادی آمریکا، گلن دیزن، تحلیلگر نام آشنای روابط بین‌الملل هم رک و روراست به میزبانان آمریکا در منطقه هشدار داده که اگر امنیت می‌خواهید باید قدرت ایران را به رسمیت بشناسید.

در این سو، یعنی در ایران عزیز، خبر‌های خوبی از بهبود اوضاع اقتصادی شنیده می‌شود. از رشد جهانی ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران به ۵ هزار و ۱۵۰ گیگاوات تا اضافه شدن حدود ۱۲ میلیون لیتر به تولید بنزین کشور تا پایان سال. بله، همه این موفقیت‌ها و پیروزی‌ها نتیجه اتحاد مقدس دولت و مردم است. حقیقتی که دشمن را روز به روز ناامیدتر و افسرده‌تر می‌کند و البته پشیمانی بی‌فایده او از گرفتار شدن در چاهی که برای ایران اسلامی حفر کرده است؛ ما ایرانی‌ها در این موقع‌ها، یک ضرب‌المثل داریم که می‌گوید: خودکرده را تدبیر نیست.

نویسنده: مطهره مهرابی