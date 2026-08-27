صداوسیمای استان لرستان میزبان مدیران ارشد حوزه نیروی انسانی رسانه ملی
صداوسیمای استان لرستان میزبان مدیران ارشد حوزه نیروی انسانی رسانه ملی بود، تا نیروی انسانی مشکلات خود را با آن ها مطرح کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
نشست تخصصی مدیران ارشد رسانه ملی با مدیرکل و شورای مدیران صداوسیمای لرستان، آقایان عیسیآبادی (مدیرکل منابع انسانی)، معینی (مدیرکل مالی و اداری معاونت استانها)و بیات (مدیر تأمین نیروی انسانی) برگزار شد.
در ابتدای این نشست،حامد فاتحی پولادی مدیرکل صداوسیمای استان لرستان، با خیرمقدم و ارائه گزارشی از عملکرد درخشان کارکنان صداوسیمای لرستان در جنگ تحمیلی ۴۰ روزه ، نیروی انسانی را مهمترین سرمایه و موتور محرکِ رسانه استانی دانست و تصریح کرد:
وی بیان کرد:ما در مرکز لرستان تلاش میکنیم با پیگیری مطالبات برحق همکاران و ایجاد فضای پویا و عدالتمحور، دغدغههای معیشتی و اداری را به حداقل برسانیم تا همکارانمان با فراغ بال و تمرکز بیشتر به رسالت خطیرِ جهاد تبیین ؛ امیدآفرینی و اهداف پیش بینی شده در سند تحول صداوسیما در جامعه بپردازند.
در این سفر، که به منظور بررسی وضعیت شغلی همکاران صداوسیما لرستان برگزار شد، 100پرونده پرسنلی بهصورت موردی بررسی شد و ضمن شنیدن چالشهای مطرح شده از سوی کارکنان، تصمیمات مقدماتی جهت پیگیری اداری و رفع موانع شغلی همکاران اتخاذ شد.
در دومین روز حضور مدیران ارشد صداوسیما، نشست صمیمی و چهره به چهره مدیرکل منابع انسانی و هیات همراه با کارکنان مرکز و استماع دیدگاهها و مطالبات آنان در فضای صمیمی برگزار شد، وی قول پیگیری و بررسی راهکارهای اجرایی و سازمانی برای رفع بخشی از مشکلات همکاران را ارائه داد.
مدیرکل منابع انسانی سازمان صداوسیما: الگوی نیروی انسانی مراکز استانها بازنگری میشود
مدیرکل منابع انسانی سازمان صداوسیما از آغاز بازنگری الگوی نیروی انسانی مراکز استانها متناسب با مأموریتها و نیازهای واقعی آنها خبر داد.
مدیرکل منابع انسانی سازمان صداوسیما در نشست با مدیرکل و معاونان صداوسیمای لرستان، با اشاره به بررسی وضعیت نیروی انسانی مراکز استانها گفت: الگوی فعلی در برخی حوزهها پاسخگوی مأموریتهای جدید نیست و بازنگری آن با هدف تأمین نیرو در بخشهای دارای کمبود، بدون افزایش سقف کلی نیروی انسانی، آغاز شده است.
عیسی آبادی با تأکید بر ضرورت استفاده درست از ظرفیتهای موجود افزود:یکی از برنامههای جدی سازمان، ساماندهی اشتغال نیروها در عناوین شغلی تخصصی و جلوگیری از انحراف نیرو از جایگاه سازمانی خود است تا کمبود واقعی نیروی انسانی بهدرستی شناسایی و مدیریت شود.
مدیرکل منابع انسانی سازمان صداوسیما همچنین از تقویت جایگاه تخصصی حوزه خبر خبر داد و گفت: با دستور رئیس سازمان، مدارک تحصیلی مرتبط برای مشاغل خبرنگار و دبیر خبر تخصصی محسوب میشود و سازوکارهای جدید برای ارتقای حرفهای نیروهای این حوزه در حال اجراست.
وی با اشاره به برنامهریزی پنجساله منابع انسانی سازمان افزود: وضعیت نیروی انسانی، بازنشستگیها و نیازهای آتی مراکز تا پنج سال آینده در حال احصا است تا تصمیمگیری برای تبدیل وضعیت و جذب نیرو بر اساس نیاز واقعی و آیندهنگری انجام شود.
عیسی آبادی تأکید کرد: اولویت نخست سازمان، تعیین تکلیف نیروهای واجد شرایط موجود و پس از آن، جذب نیروهای متخصص و نخبه از مسیرهای قانونی و رقابتی است.
مدیرکل منابع انسانی سازمان صداوسیما گفت: هدف این است که با اصلاح ساختار، تسریع در فرآیندها و توزیع متناسب نیروی انسانی، ظرفیت مراکز استانها برای انجام مأموریتهای رسانهای تقویت شود.
مدیر کل صدا و سیمای لرستان: لرستان در خط مقدم عملیات رسانهای سازمان قرار دارد
مدیرکل صداوسیمای لرستان با تشریح عملکرد این مرکز در رویدادهای مهم یک سال گذشته، از نقشآفرینی گسترده و شبانهروزی نیروهای مرکز در عملیاتهای رسانهای ملی خبر داد و گفت: همکاران لرستان در شرایط دشوار، فراتر از ظرفیتهای موجود پای کار بودند.
حامد فاتحی پولادی در نشست معاونان صداوسیما، مدیرکل منابع انسانی سازمان و جمعی از مدیران سازمان با اشاره به فعالیتهای رسانهای لرستان در جنگ اخیر، دهه فجر، سفر رئیسجمهور، ماه مبارک رمضان و اربعین، افزود: در جریان جنگ، با همکاری مجموعه دستگاههای استان، اتاق عملیات روانی تشکیل شد و مسائل استان بهصورت لحظهای رصد و برای آن طراحی رسانهای انجام گرفت.
وی گفت:تولید مستمر گزارشهای خبری، نماهنگها، برنامههای ویژه و برقراری ارتباطهای زنده از نقاط مختلف استان،بخشی از اقداماتی بود که با تلاش جهادی همکاران مرکز انجام شد و برخی تولیدات لرستان نیز در شبکههای سراسری بازتاب پیدا کرد.
مدیرکل صداوسیمای لرستان با اشاره به حضور میدانی خبرنگاران، تصویربرداران،عوامل فنی و تولیدی در رویدادهای مهم خاطرنشان کرد: در برخی مقاطع، همکاران مرکز با حداقل امکانات و حتی استفاده از ظرفیتهای مردمی، پوشش رسانهای گستردهای را رقم زدند و اجازه ندادند محدودیتها خللی در مأموریت رسانهای ایجاد کند.
فاتحی تأکید کرد: این عملکرد نشان میدهد ظرفیت نیروی انسانی و تخصصی موجود در لرستان بسیار بیشتر از امکانات و ساختار فعلی مرکز است و باید این ظرفیت حفظ و تقویت شود.
وی در ادامه، ساماندهی نیروی انسانی را یکی از مطالبات اصلی مرکز عنوان کرد و اظهار کرد: الگوی مصوب نیروی انسانی صداوسیمای لرستان ۴۲۴ نفر است، اما در حال حاضر ۳۰۴ نفر در مرکز فعالیت دارند و این فاصله، بهویژه در حوزههای فنی، خبر، سیما، تدوین و صدابرداری، فشار مضاعفی بر نیروهای موجود وارد کرده است.
مدیرکل صداوسیمای لرستان تصریح کرد: هدف از طرح این موضوع، صرفاً بیان کمبود نیست، بلکه انتظار داریم با توجه به مأموریتهای گسترده مرکز و عملکرد نیروها، برای رفع گلوگاههای نیروی انسانی و تأمین نیروهای تخصصی مورد نیاز، تصمیمی عملیاتی و مؤثر اتخاذ شود.
فاتحی در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان مرکز گفت: آنچه در لرستان رقم خورده، حاصل انگیزه، تخصص و ایستادگی همکارانی است که با وجود محدودیتها، مأموریت رسانهای استان را در سطح ملی پیش بردهاند.