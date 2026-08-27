والیبال زیر ۱۷ سال قهرمانی جهان؛ صعود ایران به نیمه نهایی
تیم والیبال پسران زیر ۱۷ سال کشورمان در رقابت های قهرمانی جهان - دوحه، به مرحله نیمهنهایی صعود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مرحله یک چهارم نهایی دومین دوره مسابقات والیبال پسران زیر ۱۷ سال قهرمانی جهان امروز (پنجم شهریور) با چهار دیدار در دوحه قطر پیگیری میشود.
تیم والیبال زیر ۱۷ سال پسر ایران از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه به مصاف پاکستان رفت و این تیم را در دیداری سخت سه بر دو شکست داد تا صعودش به مرحله نیمه نهایی و جمع چهار تیم برتر جهان قطعی شود.
شاگردان آرش صادقیانی در ست دوم و سوم ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۷ نتیجه را واگذار کردند، اما در ستهای اول، چهارم و پنجم این دیدار با امتیازهای ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۱ و ۱۶ بر ۱۴ به پیروزی رسیدند تا برای دومین بار پاکستان را در این رقابتها شکست دهند. تیم زیر ۱۷ سال ایران در مرحله مقدماتی نیز این تیم را سه بر صفر از پیش رو برداشته بود.
این دیدار پنجمین پیروزی متوالی تیم زیر ۱۷ سال ایران در این مسابقات بود تا شاگردان صادقیانی با اقتدار به مرحله نیمهنهایی صعود کنند.
سینا حضرتی، آکام ابراهیم نژاد، پارسا مقصودی، منیب شیخ، آژوان نمازی، امیررضا فرامرزی و آرش اشرفی ترکیب شروع کننده تیم ایران در این مسابقه بودند.
آیدین پوزش، سید امیررضا میرحسینی، رادان صالحی، حمزه آقچهلی، محمدرضا زیبایی، سینا احمدی و یاسین اسدیزاده دیگر بازیکنان تیم ایران در این رقابتها هستند.
داورانی از استرالیا و قزاقستان قضاوت دیدار ایران و پاکستان را برعهده داشتند.
سینا حضرتی کاپیتان و قطر پاسور تیم زیر ۱۷ سال پسران کشورمان با کسب ۲۶ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و پاکستان را به دست آورد.
مصطفی رضایی به عنوان سرپرست، آرش صادقیانی (سرمربی)، حسین وزیری (مشاور فنی)، حسامالدین ناییجی، اصغر نجفی، وحید صادقی، جواد رضایینصر (مربیان)، مهدی اسدی (تراپیست)، محمد محمدپناه (بدنساز) و امیر صمیمی (آنالیزور)، اعضای کادر فنی تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران را تشکیل میدهند.
مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی پسر زیر ۱۷ سال جهان جمعه ششم شهریور پیگیری میشود و تیم ملی ایران به مصاف برنده دیدار آرژانتین و لهستان میرود.