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کلاکت، بسته فرهنگی هنر و سینما ۱۴۰۵/۰۶/۰۵

حواشی تئاتر و سینمای این هفته را در بسته فرهنگی کلاکت هنر و سینما مشاهده کنید.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۵- ۲۲:۱۳
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برچسب ها: هنر و سینما ، کلاکت ، حاشیه های سینما ، سینمای ایران
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