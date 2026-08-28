تشکیل کمیتههای ششگانه برای پیشگیری از بیماریهای منتقله از آئدس
معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از برگزاری سلسله کمیتههای ششگانه استانی با هدف ارتقای آمادگی، هماهنگی و اجرای اقدامات پیشگیرانه در برابر بیماریهای منتقله از آئدس مهاجم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر
، دکتر محمدمهدی خواجهئیان با تأکید بر اهمیت مدیریت پیشگیرانه و افزایش توان عملیاتی استان در مواجهه با تهدیدات نوین بهداشتی، اظهار داشت: در راستای تقویت هماهنگی بینبخشی و اجرای دقیق دستورالعملهای ابلاغی، سلسله کمیتههای ششگانه مدیریت بیماریهای منتقله از آئدس در سطح استان در حال برگزاری است که در گام نخست، سه کمیته تخصصی شامل کمیته مراقبت و درمان، کمیته بهسازی محیط و مبارزه با ناقل و کمیته آموزش و اطلاعرسانی با حضور مدیران، کارشناسان و نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی و دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد.
دکتر خواجهئیان در تشریح محورهای تخصصی این نشستها افزود: کمیته مراقبت و درمان، با موضوعاتی از جمله افزایش آمادگی مراکز بهداشتی و درمانی برای شناسایی و مدیریت موارد احتمالی، نحوه برخورد و پیگیری بیماران برگزار شد و بر ضرورت انسجامِ فعالیتهای بخشهای درمان و بهداشت تأکید شد.
وی ادامه داد: در کمیته بهسازی محیط، محور اصلی مباحث بر شناسایی و حذف زیستگاههای مناسب تکثیر پشه آئدس و اجرای اقدامات محیطی متمرکز بود. در این جلسه نقش محوری شهرداریها و دستگاههای اجرایی در مدیریت پسماند، پاکسازی محیطی و کاهش نقاط مستعد تجمع آب راکد و تکثیر ناقل به عنوان الزامات اجرایی برای کاهش ریسک حضور پشه آئدس و بیماری تب دنگی تبیین گردید.
معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: همچنین در کمیته آموزش و اطلاعرسانی، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای رسانهای و فضای مجازی برای ارتقای سطح سواد سلامت جامعه و ارائه آموزشهای تخصصی متناسب با گروههای هدف تأکید شد.
دکتر خواجهئیان با بیان اینکه اولویت اصلی ما در این جلسات، تبدیل مصوبات به اقدامات میدانی است گفت: انتظار میرود با تداوم هماهنگیهای بینبخشی و پایش دقیق اجرای مصوبات توسط مدیران دستگاههای مسئول، آمادگی استان در مدیریت این تهدید سلامت به حداکثر میزان ممکن برسد.