به مناسبت هفته دولت طرح های عمرانی ، خدماتی و تولیدی با اعتباری بالغ بر سه هزار و ۱۰ میلیارد تومان در بستان آباد افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،به مناسبت هفته دولت و با حضور مردم و مسئولان شهرستانی و استانی خط تولید نورد لوله و پروفیل در بخش تیکمه داش شهرستان بستان آباد با اعتباری بالغ بر سه هزار میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

با افتتاح این خط تولید سالانه دو هزار و ۵۰۰ تن انواع قوطی و مقاطع فولادی گلخانه‌ای و سازه صفحه های خورشیدی و لوله و پروفیل تولید و برای ۶۸ نفر اشتغالزایی ایجاد می شود.

افتتاح طرح سنگ فرش روستای خشندرق و چمن مصنوعی مدرسه شبانه روزی شهید مهدی باکری روستای قره چای و زیرسازی و آسفالت ریزی و جدول گذاری و دیوار حائل در روستا‌های شیروانه ده و عین الدین واقع در بخش تیکمه داش شهرستان بستان آباد با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان از دیگر برنامه‌های امروز هفته دولت در این شهرستان بود.