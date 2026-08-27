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محمدعلی فرمند، هنرمند پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون گیلان، در سن ۷۸ سالگی در گذشت.
به گزارش خبرگزرای صداوسیمای گیلان؛ مرحوم محمدعلی فرمند، بیش از چهار دهه فعالیت در عرصه تئاتر و حضور در آثار متعدد سینمایی و تلویزیونی، جایگاهی ارزشمند در میان هنرمندان گیلان به دست آورد.
مدیرکل صدا وسیمای گیلان در پیامی درگذشت این هنرمند پیشکسوت را تسلیت گفت.
در بخشهایی از پیام دکتر تقی ربانی آمده است:
درگذشت زندهیاد محمدعلی فرمند، هنرمند پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون گیلان، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.
این هنرمند فرهیخته، عمر خود را با عشق و تعهد در مسیر فرهنگ و هنر سپری کرد.
حضور و نقشآفرینی در تولیدات مختلف صداوسیمای گیلان و شبکه باران نیز بخشی از کارنامه پربار هنری او بود و خاطراتی ماندگار برای همکاران رسانه استانی و مخاطبان به یادگار گذاشت.
بیتردید فقدان این هنرمند پیشکسوت، ضایعهای برای جامعه فرهنگ و هنر گیلان است و سالها تلاش، نقشآفرینی و خدمات هنری او در حافظه فرهنگی این دیار ماندگار خواهد ماند.
اینجانب درگذشت زندهیاد محمدعلی فرمند را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری استان، هنرمندان، همکاران و دوستداران آن مرحوم تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
تقی ربانی
مدیرکل صداوسیمای گیلان