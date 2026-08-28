به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، اصغر کشوریان همچنین از آغاز عملیات اجرایی طرح‌های عمرانی با اعتبار بیش از سه هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: همچنین ۹۹۰ قطعه از املاک مشمول طرح جوانی جمعیت در استان واگذار می‌شود.

وی افزود: در بخش طرح‌های قابل افتتاح، طرح‌هایی با مجموع اعتباری بالغ بر ۲۳۳۸ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به احداث باند دوم کمربندی گناوه و احداث تقاطع غیرهمسطح ورودی شهر گناوه، احداث کتابخانه عمومی بندر دیر، ساماندهی، کف‌سازی و جداره‌سازی گذر تاریخی بهبهانی شهر بوشهر و ساماندهی روددره محله پردیس شهر برازجان اشاره کرد.

کشوریان ادامه داد: آماده‌سازی معابر سایت ۴۵۰ هکتاری طرح نهضت ملی مسکن بوشهر در زون‌های A و C۱، اجرای گذر‌های اتصالی به سایت ۳۷ هکتاری طرح نهضت ملی مسکن بوشهر، آماده‌سازی معابر سایت ۶۹ هکتاری طرح نهضت ملی مسکن شهر خورموج و احداث پروژه ۳۴۰ واحدی طرح نهضت ملی مسکن شهر برازجان نیز از دیگر پروژه‌های قابل افتتاح در هفته دولت هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی استانبا اشاره به آغاز عملیات اجرایی هشت طرح جدید گفت: این طرح‌ها در حوزه‌های مختلف شهری، بازآفرینی، زیرساختی و مسکن اجرا خواهند شد.

وی بیان کرد: ساخت پل فلزی عابر پیاده بر روی دره گرمسیری برازجان، ساماندهی سنگ‌فرش و جداره‌سازی منطبق بر مسجد کوفه بوشهر، ساماندهی و محوطه‌سازی و روشنایی خیابان مسجد جامع کاکی، احداث خانه محله علم و ادب خورموج، ساماندهی کانال دفع آب‌های سطحی خیابان امام خمینی دیر، آماده‌سازی معابر سایت ۴۵۰ هکتاری طرح نهضت ملی مسکن بوشهر در زون C۲، ساماندهی مسیل و آبراهه سایت ۲۳ هکتاری برازجان و احداث پروژه ۸۳۲ واحدی طرح نهضت ملی مسکن شهر بوشهر از جمله این پروژه‌ها هستند.

کشوریان همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: در هفته دولت، ۹۹۰ قطعه از املاک مشمول طرح جوانی جمعیت نیز به متقاضیان واجد شرایط واگذار می‌شود که این اقدام در راستای اجرای سیاست‌های دولت در حمایت از خانواده و فرزندآوری انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه توسعه متوازن زیرساخت‌های شهری و تأمین مسکن از اولویت‌های اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر است، بیان کرد: اجرای این پروژه‌ها در کنار اقدامات حوزه نهضت ملی مسکن، بازآفرینی شهری و جوانی جمعیت، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی، توسعه زیرساخت‌ها و پاسخگویی به نیاز‌های شهروندان استان خواهد داشت.