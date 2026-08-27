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تراکتور با چهار بازیکن جوان و آیندهدار قرارداد امضا کرد تا جمع بازیکنان جوان حاضر در تیم جواد نکونام افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،رسانه رسمی باشگاه تراکتور اعلام کرد:سجاد خادمی، وینگر ۲۲ ساله تیم الحمرا امارات با عقد قراردادی به تراکتور پیوست. او سابقه حضور در تیمهای ملی پایه را در کارنامه دارد.
علیاصغر ثمریصفا، هافبک ۱۹ ساله که سابقه عضویت در تیم کیا و حضور در تیمهای ملی پایه را دارد، دیگر بازیکن جدید تراکتور است.
مرتضی فاضلی، هافبک ۱۹ ساله با امضای قرارداد به جمع شاگردان جواد نکونام اضافه شد. فاضلی امسال برای تیم استقلال خوزستان بازی کرده است.
همچنین محمد فیضی، دروازهبان تیمهای پایه تراکتور به تیم بزرگسالان این باشگاه منتقل شد.