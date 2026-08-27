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تیم برنده ملت و دولت

مردم در تجمعات شبانه خود بر لزوم حفظ وحدت بین ملت و دولت تاکید کرده و حمایت خود را از دولت اعلام کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۵- ۲۲:۰۰
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، ملت و دولت
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