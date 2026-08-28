نذر طبیعت؛ آبرسانی به آبشخورهای حیاتوحش با همراهی نسل آینده
با اجرای طرح «نذر طبیعت» آب مورد نیاز آبشخورهای مصنوعی منطقه حفاظتشده شاهزاده ابراهیم ـ تنگ باهوش تأمین و با مشارکت دوستداران طبیعت، محیطبانان و مجموعه آب و فاضلاب بخش بوشکان در اختیار حیاتوحش منطقه قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر
، این اقدام با مشارکت یکی از دوستداران محیط زیست انجام شد که با نیتی خیرخواهانه و با هدف کسب اجر معنوی و بدون تمایل به مطرح شدن نام و هویت خود، نسبت به حمل و انتقال آب مورد نیاز آبشخورهای مصنوعی حیاتوحش توسط تانکر اقدام کرد.
آب مورد نیاز این اقدام نیز با همکاری اداره آب و فاضلاب بخش بوشکان تأمین شد تا در شرایط گرما و کمآبی، بخشی از نیاز آبی گونههای جانوری منطقه حفاظتشده شاهزاده ابراهیم ـ تنگ باهوش تأمین شود.
فرمانده پاسگاه محیطبانی شهید محمدی کلمه بیان کرد: «نذر طبیعت» جلوهای از مسئولیتپذیری اجتماعی و عشق مردم به طبیعت است؛ اقدامی که ارزش آن تنها در میزان آب اهدایی نیست، بلکه در نیت خیر و احساس مسئولیتی است که پشت این کار قرار دارد.
مهرداد نوروزی با اشاره به شرایط اقلیمی منطقه گفت: در فصلهای گرم و دورههای کمآبی، تأمین آب آبشخورهای مصنوعی از اقدامات ضروری برای حمایت از حیاتوحش است و مشارکت مردم و دستگاههای خدماترسان میتواند در استمرار این امر نقش مؤثری داشته باشد.