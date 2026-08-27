رئیس جمهوری آمریکا با امضای فرمانی، نام «دریاچه انتاریو» را که مرز مشترک میان آمریکا و کاناداست، به «دریاچه آمریکا» تغییر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از ان بی سی نیوز، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در اقدامی جنجالی، با امضای فرمانی، نام رسمی «دریاچه انتاریو» را که مرز مشترک میان آمریکا و کانادا محسوب می‌شود، به «دریاچه آمریکا» تغییر داد.

ترامپ روز پنجشنبه به وقت محلی (شرق آمریکا) همزمان با جنگ تجاری با کشور کانادا، با امضای فرمانی به وزیر کشور آمریکا دستور داد نام دریاچه انتاریو به «دریاچه آمریکا» تغییر کند.

ترامپ در بحبوحه تشدید جنگ تجاری با کانادا، بار‌ها تهدید کرده بود که چنین اقدامی را انجام خواهد داد.

ترامپ پس از امضای این فرمان در دفتر بیضی کاخ سفید گفت: «این فرمان از همین لحظه رسماً لازم‌الاجراست.»

کانادا مالک حقوق مربوط به بستر دریاچه در بخش کانادایی دریاچه انتاریو است، اما مقام‌های هیچ‌یک از دو کشور مالک حقوق نام‌گذاری «دریاچه انتاریو» نیستند.

«مارک آیزکس»، وکیل کانادایی متخصص حقوق دریایی، اوایل هفته جاری به ان‌بی‌سی نیوز گفت: «آمریکایی‌ها می‌توانند آن را هرچه می‌خواهند بنامند. این دریاچه، دریاچه انتاریو است.»

آیزکس این وضعیت را با تلاش‌های ترامپ برای تغییر نام خلیج مکزیک مقایسه کرد و گفت: «اگر رئیس‌جمهوری آمریکا تصمیم بگیرد که ایالات متحده می‌خواهد آن را با نام دیگری خطاب کند، می‌تواند این کار را انجام دهد.»