به مناسبت هفته دولت و با حضور استاندار آذربایجان شرقی طرح‌های توسعه زیرساخت صنعت برق آذربایجان در شبستر به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در جریان سفر به شهرستان شبستر گفت: هفته دولت فرصتی است تا خدمات دولت را به مردم عزیز آذربایجان ارائه دهیم.

وی ادامه داد: اقدامات زیرساختی در صنعت برق آذربایجان برای تقویت پست‌های فوق توزیع بسیار ضروری بود و فکر می‌کنم خیلی پیش‌تر باید این کار‌ها انجام می‌شد، اما هر زمان که این تقویت زیرساخت‌ها انجام شود مغتنم است.

سرمست با اشاره به کمبود پست‌های فوق توزیع برق در استان گفت: امیدوارم در ادامه شاهد توسعه بیشتر زیرساخت‌های صنعت برق استان باشیم.

استاندار آذربایجان شرقی اضافه کرد: ما از توسعه نیروگاه‌های خورشیدی حمایت می‌کنیم، اما زیرساخت‌های شبکه برق استان برای افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کافی نبود و این قدم خوب می‌تواند پاسخگوی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و تامین برق صنعت استان و مردم باشد.

گفتنی است در پایان این مراسم طرح‌های افزایش ظرفیت ایستگاه ۱۳۲.۲۰ کیلوولت صوفیان، احداث ترانس دوم ۱۳۲.۲۰ کیلوولت ایستگاه آذر و افزایش ظرفیت ایستگاه ۱۳۲.۲۰ کیلوولت شبستر با سرمایه‌گذاری ۴۰۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.