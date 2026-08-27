رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به گزافه‌گویی امروز وزیر خزانه‌داری آمریکا، نوشت: این امپراطوری رو به زوال به‌جای اینکه میلیاردها دلار را به تروریست نیابتی خود یعنی رژیم صهیونیستی و ۷۵۰ پایگاه نظامی در دنیا سرازیر کند، می‌توانست آن پول را صرف مردم کشور خود کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد باقر قالیباف در پاسخ به گزافه‌گویی امروز اسکات بسنت، با به اشتراک گذاشتن مقاله‌ای از نیویورک تایمز که در آن به ناتوانی او در مهار شاخص‌های مهم اقتصادی اشاره شده است، نوشت: این امپراطوری رو به زوال به‌جای اینکه میلیارد‌ها دلار را به تروریست نیابتی خود یعنی رژیم صهیونیستی و ۷۵۰ پایگاه نظامی در دنیا سرازیر کند، می‌توانست آن پول را صرف مردم کشور خود کند، اما نه، این کار برای رژیم آمریکا زیادی منطقی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: هی اسکات، اعتبار تو در خطر است. یک کاری کن!

گفتنی است، نیویورک تایمز در مقاله‌ای که آقای قالیباف، آن را به اشتراک گذاشت، نوشته است:

«اعتبار اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا به شدت در معرض خطر قرار گرفته است، زیرا او با دخالت‌های سؤال‌برانگیز در بازار‌ها همراه با تهدید به اعمال تحریم‌های شدید ضد کشور‌هایی که با ایران تجارت می‌کنند، سعی دارد تا نرخ بهره را پایین بیاورد و اقتصاد را پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای مهار کند، اما بازار‌ها بار‌ها این اقدام‌ها را پس زده‌اند؛ بازده اوراق بلندمدت همچنان بالا است.

از سوی دیگر، جنگ با ایران، تورم را تشدید و نگرانی‌ها را درباره کسری بودجه عظیم آمریکا بیشتر کرده است و تهدید‌های بسنت برای منزوی کردن ایران می‌تواند نظام مالی جهانی را مختل کند، در حالی که او هیچ راهکار مشخصی برای کاهش بدهی ۴۰ تریلیون دلاری ارائه نمی‌دهد. در نتیجه، سرمایه‌گذاران و سیاستمداران به تدریج این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا او در واقعیت، ابزاری برای مهار بحران دارد یا فقط با شعار‌های سیاسی و لحن تند خود، اعتبار باقیمانده خود را خرج می‌کند.»