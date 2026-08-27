به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات والیبال مردان قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس ۱۳ تا ۲۲ شهریور در فوکوئوکا ژاپن برگزار می‌شود.

تیم ملی والیبال ایران که پس از حضور در مسابقات چهار جانبه اوفا، راهی مسکو شده بود از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه امروز (پنجم شهریور) در دیدار تدارکاتی و دوستانه به مصاف دینامو مسکو یکی از پرافتخارترین باشگاه‌های والیبال روسیه و قهرمان فصل ۲۰۲۶ لیگ این کشور رفت.

شاگردان روبرتو پیاتزا در این مسابقه سه بر یک و با امتیاز‌های (۲۳ بر ۲۵، ۲۶ بر ۲۸، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۷ بر ۲۵) نتیجه را واگذار کردند.

تیم ملی والیبال ایران ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه فردا جمعه ششم شهریور نیز در دیداری دیگر به مصاف این تیم می‌رود تا یک مرحله دیگر از روند آماده سازی ملی‌پوشان برای قهرمانی آسیا انجام شود.

اکثر بازیکنان دینامو بازیکنان تیم ملی والیبال روسیه هستند و علت اصلی انتخاب این تیم ازسوی پیاتزا برای بازی تدارکاتی نیز همین موضوع بوده است.

تیم ملی والیبال ایران صبح امروز و پیش از این دیدار دوستانه مقابل دینامو، تمرینات آماده‌سازی خود را در دو بخش در مسکو پیگیری کرد. ملی‌پوشان در بخش نخست، برنامه بدنسازی و حرکات کششی را در سالن بدنسازی محل اقامت خود انجام دادند و در ادامه، تمرین توپی تیم به مدت یک ساعت در زمین اصلی برگزار شد.

مردان والیبال ایران یکشنبه و دوشنبه نیز تمرینات خود را در اردوی برون مرزی مسکو پیگیری خواهند کرد تا دوشنبه نهم شهریور مسکو را به مقصد ژاپن ترک کنند و در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک شرکت کنند.

عرشیا به نژاد، ایلشن داوودی‌پور، سیدعیسی ناصری، محمدنیما باطنی، محمد ولی‌زاده، علی حاجی پور، امین اسماعیل نژاد، مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، علی حق‌پرست، اسماعیل مسافر، مبین نصری، محمدرضا حضرت‌پور و حسین حاجی‌کلاته بازیکنان تیم ملی در این اردو و مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ هستند.

مرتضی قنبر افجه‌ای به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدی‌راد و علی فتاحی (مربیان)، امین شاکری (آنالیزور)، حسین کرد (فیزیوتراپ)، وحید باقری (مربی بدنساز) و سجاد نوری (ماسور) کادر فنی تیم ملی والیبال ایران را تشکیل می‌دهند.