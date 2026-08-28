هم‌زمان با گرامیداشت هفته دولت، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و اداره‌کل شیلات استان بوشهر با هدف ارتقای سواد دریامحور، ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست دریایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری برای نسل آینده به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ، بر اساس این تفاهم‌نامه، دو دستگاه در زمینه طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای ویژه‌برنامه‌های فرهنگی، هنری، ادبی، پژوهشی و ترویجی با محوریت دریا، آبزیان، حفاظت از زیست‌بوم خلیج‌فارس و همچنین تقویت فرهنگ‌سازی در حوزه «اقتصاد دریامحور» ویژه کودکان و نوجوانان همکاری خواهند کرد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر در حاشیه این نشست با تأکید بر هویت ساحلی و پیوند ناگسستنی زیست‌بوم بوشهر با دریا اظهار داشت: دریا نه‌تنها یک منبع اقتصادی، بلکه بخشی بنیادین از زیست‌بوم هویتی، اجتماعی و فرهنگی مردم جنوب است. آشنایی عمیق و اصولی کودکان و نوجوانان با ظرفیت‌های خلیج‌فارس، مفاهیم زیست‌محیطی و سرمایه‌های طبیعی، ضامن حفظ و شکوفایی این ثروت ملی در آینده خواهد بود.

سمیه رسولی افزود: کانون پرورش فکری استان با بهره‌گیری از ابزار‌های اثرگذار فرهنگی و هنری نظیر قصه‌گویی، عکاسی، فیلم‌سازی، داستان‌نویسی، شعر، نقاشی و کتاب‌خوانی، تلاش می‌کند مفاهیم بنیادین مراقبت از دریا و تغذیه سالم را در قالبی خلاق و ماندگار به نسل نو بیاموزد.

عقیل امینی، مدیرکل شیلات استان بوشهر نیز ضمن ابراز خرسندی از این هم‌افزایی بین‌دستگاهی، کودکان و نوجوانان را مؤثرترین سفیران فرهنگی در جامعه دانست و تصریح کرد: ترویج فرهنگ مصرف آبزیان، معرفی ارزش‌های غذایی ماهی و میگو، ارتقای سواد عمومی پیرامون صید پایدار و حفاظت از گونه‌های دریایی، نیازمند فرهنگ‌سازی ریشه‌ای از دوران کودکی است.

وی بیان کرد: اداره‌کل شیلات استان بستر‌های لازم را برای بازدید‌های میدانی و علمی اعضای کانون از بنادر صیادی، مزارع پرورش آبزیان و مراکز تحقیقاتی فراهم خواهد کرد تا پیوند نظری کودکان با تجربه‌های ملموس و عینی تقویت شود.

از مهم‌ترین محور‌های این تفاهم‌نامه می‌توان به «برگزاری رویداد‌ها و مسابقات مشترک فرهنگی و هنری»، «فراهم‌سازی زمینه بازدید‌های علمی و پژوهشی اعضای کانون از مراکز تکثیر و پرورش آبزیان و بنادر صیادی»، «برگزاری ویژه‌برنامه‌های تقویمی مشترک نظیر روز جهانی شیلات و روز جهانی اقیانوس‌ها»، «آموزش مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی در برابر آلودگی دریاها» اشاره کرد.