امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

رسوایی یک دروغ بزرگ علیه ایران

اعتراف جنجالی خبرنگار سابق گاردین به انتشار اخبار جعلی پس از شانزده سال سکوت، بلعخره اعتراف کردند به پشت پرده ماجرایی که با آن هجمه حقوق بشری علیه ایران ترتیب دادند و حالا معلوم شده است که دروغ و ساختگی بوده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۵- ۲۱:۵۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
عرضه بانک مرکزی و کاهش نرخ ارز در بازار
عرضه بانک مرکزی و کاهش نرخ ارز در بازار
۱۴۰۵-۰۶-۰۳
جایگاه‌های سوخت در آتش شایعات
جایگاه‌های سوخت در آتش شایعات
۱۴۰۵-۰۶-۰۳
تاکید مردم بر ادامه همبستگی اجتماعی و ملی تا پیروزی بر دشمن
تاکید مردم بر ادامه همبستگی اجتماعی و ملی تا پیروزی بر دشمن
۱۴۰۵-۰۶-۰۴
تداوم میدان داری مردم در تجمعات شبانه
تداوم میدان داری مردم در تجمعات شبانه
۱۴۰۵-۰۶-۰۴
خبرهای مرتبط

شهادت بیش از ۳۵۰ کودک در جنگ تحمیلی سوم

هراس از دیپلماسی فرهنگی ایران

انتشار گزارش سه‌ماهه ستاد حقوق بشر از اقدامات قضایی و غیرقضایی ایران

برچسب ها: دروغ پراکنی ، رسانه‌های خارجی ، حقوق بشر
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 