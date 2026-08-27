رسوایی یک دروغ بزرگ علیه ایران

اعتراف جنجالی خبرنگار سابق گاردین به انتشار اخبار جعلی پس از شانزده سال سکوت، بلعخره اعتراف کردند به پشت پرده ماجرایی که با آن هجمه حقوق بشری علیه ایران ترتیب دادند و حالا معلوم شده است که دروغ و ساختگی بوده است.