مستند «از نظر دیگران» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی «رسول پولادی» فیلمساز بوشهری، در نهمین جشنواره تلویزیونی مستند موفق به کسب جایزه بهترین فیلم مستند کوتاه از نگاه مخاطبان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ، در بخش آرای مخاطبان که بیش از ۵۰۰ هزار پیام برای آن ثبت شده بود، مستند «از نظر دیگران» ساخته رسول پولادی به‌عنوان بهترین مستند کوتاه از نگاه مردم معرفی شد.

این مستند پیش از اختتامیه نیز با حضور در جمع نامزد‌های بخش‌های مختلف جشنواره، یکی از آثار مورد توجه این دوره بود.

براساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی سازندگان، «از نظر دیگران» در پنج رشته شامل بهترین فیلم از نگاه مخاطبان، کارگردانی، فیلمبرداری، موسیقی و صداگذاری نامزد دریافت جایزه شده بود. نامزدی این اثر در بخش بهترین فیلم کوتاه از نگاه مخاطبان نیز پیش‌تر در فهرست رسمی نامزد‌های جشنواره اعلام شده بود.

موفقیت این اثر به جایزه مردمی محدود نماند و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز جایزه ویژه خود را به رسول پولادی برای مستند «از نظر دیگران» اهدا کرد.

رسول پولادی هنگام دریافت جایزه مردمی، آن را به شهدای مدرسه شجره طیبه میناب تقدیم کرد.

مستند «از نظر دیگران» با تلفیق مصاحبه و بازسازی تولید شده و تصویربرداری آن در مرکز نگهداری از سالمندان و معلولان «کلید بهشت» شهرستان کنگان انجام گرفته است.