به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در چهارمین روز از هفته دولت اقشار مختلف و مسئولان با حضور در گلزار شهدا با آرمان‌های والای شهیدان تجدید پیمان کردند.

به مناسبت هفته دولت امروز جمعی از مسئولان شهرستان قروه و با خانواده شهیدان والامقام حمیدرضا کاوه، محمد جواد عبدالملکی و علی خلیلی دیدار و از آنها تجلیل کردند.

در چهارمین روز از هفته دولت سایت بوجاری گندم با ظرفیت تولید ۴۰۰ تن در سال و۱۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در زمینی به مساحت ۲ هزار متر مربع در سقز افتتاح شد.

کلنگ زنی ۲ مدرسه ۲ کلاسه خیرساز در روستا‌های صالح آباد تیلکو و تخت به و بهره برداری از طرح هادی روستای از دیگر برنامه‌های هفته دولت در این شهرستان بود.

در چهارمین روز از هفته مبارک دولت دو طرح عمرانی و خدماتی در بخش نمشیر شهرستان بانه شامل بهسازی و ساماندهی معابر روستای سوتو و صاله با مجموع اعتبار ۳ میلیارد و ۲۰۰‪ میلیون تومان به بهره برداری رسید‬‬‬‬‬

در دیواندره نیز ۶ طرح عمر انی، خدماتی و آموزشی با اعتبار ۲۹۰ میلیارد تومان درمناطق مختلف این شهرستان به بهره برداری رسید .

این طرح‌ها شامل ساختمان اداری اداره منابع آب دیواندره، هنرستان فنی و حرفه‌ای دخترانه هاجر در زمینی به مساحت ۴۵۰۰ مترمربع، فاز اول توسعه توسعه اورژانس بیمارستان امام خمینی، کارخانه قندشهرزرینه با ظرفیت تولید ماهانه ۴ تن قند و اشتغالزایی مستقیم ۱۵ نفر، طرح بسته بندی حبوبات و خشکبار در شهرک صنعتی زرینه و افتتاح ۸ سایت ارتباطی در روستای کسنزان و دیگر روستا‌های این شهرستان بود.

دوطرح حوزه آب و خاک در روستای زاغه سفلی، بهسازی آسفالت محور هزارکانیان، طرح هادی روستای میشاب از توابع بخش سارال و ۲۰ پروژه دهیاری و عمران روستایی این بخش و نیروگاه ۲۰ کیلوواتی خورشیدی در روستای تازه آباد از دیگر پروژه‌های افتتاح شده هفته دولت در شهرستان دیواندره بود.

دهگلانی‌ها نیز شاهد افتتاح طرح مکانیزه سازی انبارهزار تنی بگه جان با اعتبار ۵ میلیارد تومان بودند.