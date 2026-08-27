محور هراز با ۲ پل کابلی و ۴ تونل جدید، به مسیری بزرگراهی و ایمن تبدیل می‌شود.

هراز، شاهراه پرتردد شمال، در آستانه تحول

هراز، شاهراه پرتردد شمال، در آستانه تحول

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، محور هراز به عنوان یکی از مهم‌ترین و پرترددترین مسیر‌های ارتباطی استان مازندران با تهران و البرز، سال‌هاست که با مشکلات ترافیکی و ایمنی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

مسافران و بومیان این منطقه، بار‌ها و بار‌ها ترافیک‌های سنگین و ساعات طولانی انتظار در این مسیر را تجربه کرده‌اند. اما اکنون با اجرای پروژه‌های بزرگراهی و زیرساختی، این محور در آستانه یک تحول بزرگ قرار گرفته است.

مشکل کجاست؟ ۲۴ کیلومتر باقی‌مانده در سخت‌ترین بخش

محور هراز به طول ۱۰۱ کیلومتر، تاکنون ۷۷ کیلومتر آن چهاربانده شده است. اما ۲۴ کیلومتر باقی‌مانده، در سخت‌ترین بخش مسیر قرار دارد که عمدتاً شامل پل و تونل است.

برای این ۲۴ کیلومتر، ساخت ۴ تونل پیش‌بینی شده که بلندترین آنها ۹۰۰ متر طول دارد و از زیر جاده موجود عبور می‌کند.

پل‌های کابلی؛ رکوردی در خاورمیانه

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این طرح، تغییر از پل معمولی به پل کابلی است. این تغییر به دلایل زیست‌محیطی و فنی انجام شده تا خروج مصالح به رودخانه به حداقل برسد.

پل کابلی که در خاورمیانه بی‌نظیر است، با یک پایه اصلی، دو طرف یک دره به عمق ۸۰ تا ۱۰۰ متر را به هم متصل می‌کند و امکان احداث تونل بعدی را فراهم می‌سازد.

استفاده از فولاد‌های مقاومت بالا

در ساخت این پل‌ها از فولاد‌های مقاومت بالا با استیل ۵۲ استفاده شده است که ایمنی و دوام بالایی را در شرایط سخت کوهستانی تضمین می‌کند.

اعتبارات و برنامه زمانی

برای این طرح، ۲۵۰۰ میلیارد تومان از محل سفر ریاست‌جمهوری و ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه سالانه سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص یافته است. با این اعتبارات، پیش‌بینی می‌شود طی دو سال آینده، این پروژه به بهره‌برداری برسد.

مسیری جدید؛ ۵ کیلومتر کمتر در ترافیک

با راه‌اندازی دو پل کابلی، حدود ۵ کیلومتر از مسیر پرترافیک تهران به آمل از جاده به پل‌های کابلی انتقال پیدا می‌کند. این تغییر، علاوه بر کاهش زمان سفر، ایمنی تردد را نیز به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد داد.

افق پیش رو؛ هراز بزرگراهی

با تکمیل این طرح، امکان جداسازی دو باند رفت و برگشت و تبدیل محور هراز به یک بزرگراه مدرن فراهم می‌شود.

این تحول، نه‌تنها رضایت مسافران و بومیان را به همراه خواهد داشت، بلکه به توسعه اقتصادی و گردشگری استان نیز کمک شایانی می‌کند.

گزارش از زینب نجاتی