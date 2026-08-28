شفافسازی فرصتهای سرمایهگذاری مسیر جذب منابع را هموار میکند
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: شناسایی و معرفی دقیق ظرفیتها و پروژههای سرمایهگذاری و فراهم کردن ابزارهای مناسب تأمین مالی، از الزامات ایجاد محیطی شفاف و جذاب برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، م
هدی حیدری در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر اظهار کرد: برای جذب سرمایهگذاری باید به صورت دقیق مشخص باشد که چه پروژههایی وجود دارد، هر پروژه به چه میزان سرمایه نیاز دارد، چه بازده اقتصادی ایجاد میکند، در کدام منطقه قرار دارد و چه مجوزهایی برای اجرای آن لازم است.
وی افزود: این موضوع اهمیت زیادی دارد و نشان میدهد که باید در استانها و در حوزه سرمایهگذاری توجه ویژهای به شناسایی و معرفی ظرفیتها و پروژههای اقتصادی شود.
رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ادامه داد: سازمان آمادگی دارد در زمینه ابزارسازی، معرفی پروژهها و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری به سرمایهگذاران داخلی و خارجی در کنار استان بوشهر باشد.
حیدری گفت: در سامانه جامع سرمایهگذاری، پروژهها به صورت صنعت به صنعت معرفی میشوند و برای آنها مطالعات امکانسنجی اقتصادی در نظر گرفته شده است و در حال حاضر بیش از ۳۰۰ پروژه در این سامانه وجود دارد.
وی اضافه کرد: سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی میتوانند از ظرفیت این سامانه برای شناخت پروژهها و فرصتهای موجود استفاده کنند و سازمان سرمایهگذاری نیز آماده ارائه خدمات و همراهی در این زمینه است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ضرورت توسعه ابزارهای تأمین مالی گفت: درباره ابزارهای سرمایهگذاری نیز اقدامات و برنامههایی در دستور کار قرار گرفته است؛ از جمله صندوقهای ارزی که موضوع استفاده از آنها برای تأمین مالی پروژهها دنبال میشود.
وی افزود: همچنین ایجاد و استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی و صندوقهای نسبتاً بزرگ در دستور کار قرار دارد که میتواند ظرفیت مناسبی برای تأمین مالی پروژهها و حمایت از سرمایهگذاری باشد.
حیدری تأکید کرد: در مجموع، نگاه ما این است که رشد سرمایهگذاری باید مورد توجه قرار گیرد و در کنار هم تلاش کنیم فضای سرمایهگذاری را برای فعالان اقتصادی شفافتر و محیط مناسبتری برای سرمایهگذاران ایجاد کنیم.
وی با اشاره به موضوع پنجره واحد سرمایهگذاری اظهار کرد: درباره پنجره واحد سرمایهگذاری صحبتهای زیادی شده و اقدامات متعددی نیز انجام گرفته است، اما باید این موضوع به صورت عملیاتی دنبال شود.
رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران پیشنهاد کرد: در استان بوشهر در یکی از مراکز از جمله استانداری، مرکز خدمات سرمایهگذاری یا حتی یکی از هتلها، محلی مشخص برای ارائه خدمات به سرمایهگذاران ایجاد شود تا سرمایهگذار پس از ارائه مدارک، زمان مشخصی برای انجام فرآیند دریافت کند.
حیدری افزود: لازم است نمایندگان همه دستگاههای مرتبط در این فرآیند مسئول مشخص داشته باشند تا سرمایهگذار بداند در یک بازه زمانی مشخص، برای مثال ۱۵ روز، سه هفته یا یک ماه، امور مربوط به طرح او پیگیری و تعیین تکلیف میشود.
وی بیان کرد: سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نیز آمادگی دارد در این فرآیند در کنار استان باشد تا مسیر فعالیت سرمایهگذاران تسهیل و هماهنگی میان دستگاههای مختلف افزایش یابد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با تأکید بر نقش بخش خصوصی در بهبود فضای سرمایهگذاری گفت: بخش خصوصی باید تلاش کند با صدای واحد مسائل و مطالبات خود را مطرح کند.