نویدکیا: دیدار آسانی مقابل گلگهر نداریم
سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: میدانیم بازی آسانی نداریم. گلگهر زیر نظر مهدی رحمتی تغییرات زیادی داشته و از شرایط تیمی مناسبی برخوردار است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، محرم نویدکیا در نشست خبری پیش از دیدار تیمهای سپاهان و گلگهر در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال، اظهار داشت: فردا قطعاً بازی سختی در پیش داریم؛ ۲ بازی گذشته را از دست دادیم و امتیازات زیادی کسب نکردیم، به همین دلیل این مسابقه برای ما اهمیت زیادی دارد.
وی افزود: میدانیم بازی آسانی نداریم. گلگهر زیر نظر مهدی رحمتی تغییرات زیادی داشته و نتایج خوبی گرفته و از شرایط تیمی مناسبی برخوردار است. قطعاً فردا یک بازی پرچالش و سخت خواهیم داشت و امیدوارم بتوانیم عملکرد خوبی داشته باشیم.
سرمربی سپاهان گفت: در چند روز گذشته از لحاظ روحی و روانی و همچنین تمرینی با بازیکنان صحبت کردیم و سعی کردیم مشکلاتی را که داشتیم برطرف کنیم تا برای بازی فردا شرایط مناسبی داشته باشیم. امیدوارم بازی خوبی باشد و هواداران از آن لذت ببرند.
نویدکیا درباره نمایش ضعیف سپاهان مقابل استقلال، افزود: هواداران حق دارند واقعیتها را بدانند. تیمها گاهی با چالشهایی مواجه میشوند. در بازی با استقلال در دقایق ابتدایی گل خوردیم و خیلی زود گل دوم را هم دریافت کردیم. بعد از آن تیم ما مقداری بههم ریخت و این اتفاق برای تیمی مثل سپاهان خوب نیست.
وی گفت: اینکه گفتم کاش میتوانستم هر ۱۱ بازیکنم را عوض کنم، به این دلیل بود که من همیشه اول مشکل را در خودم میبینم و بعد در تیمم. اگر مشکلی در یک بازی رخ دهد، باید آن را جزو اتفاقات مسابقه بدانیم، اما اگر تکرار شود، نشاندهنده یک مشکل اساسی است. برای تیمهای بزرگی مثل سپاهان چنین اتفاقاتی باید بهندرت رخ دهد، هرچند گاهی در فوتبال پیش میآید.
سرمربی سپاهان افزود: امیدوارم دیگر چنین اتفاقی برای ما رخ ندهد و اگر تکرار شود، مسئولیت آن با من است؛ هواداران حق دارند از عملکرد بازیکنان، سرمربی و باشگاه انتظار داشته باشند و این انتظارات کاملاً بهجا است، اما باید با واقعیتهای فوتبال هم زندگی کنیم. هواداران در شرایط سخت هم باید تا جایی که میتوانند به تیمشان کمک کنند و مطمئن باشند باشگاه، کادر فنی و بازیکنان تمام تلاش خود را برای خوشحال کردن آنها انجام میدهند.
نویدکیا گفت: گاهی در فوتبال اتفاقاتی رخ میدهد که برای هواداران خوشایند نیست و این موضوع طبیعی است. مسئولیت چنین مسابقاتی قطعاً با سرمربی است و امیدوارم با کمک بازیکنان در طول فصل شرایطی فراهم کنیم که هواداران از حضور در ورزشگاه و تماشای بازیها لذت ببرند و نتایج بهتری در جدول کسب کنیم.
وی درباره برنامه سپاهان برای گلزنی مقابل گلگهر، افزود: اگر مقابل تراکتور کمی باهوشتر بودیم، با توجه به موقعیتهایی که داشتیم قطعاً باید گل میزدیم، اما متأسفانه نتوانستیم از فرصتها استفاده کنیم. مقابل استقلال هم نمیتوانم صرفاً به این دلیل که بعضیها میگویند نیمه دوم بد نبود، عملکرد تیم را خوب بدانم. استقلال نیازی نداشت کار خاصی انجام دهد و عقبتر نشست و ما هم یک بازی معمولی انجام دادیم که این موضوع برای ما یک معضل بزرگ بود.
سرمربی سپاهان گفت: تیمها را آنالیز میکنیم و قطعاً آنها هم همین کار را درباره ما انجام میدهند. تلاش میکنیم از نقاط حساس حریف که میتوانیم از آنها استفاده کنیم، بهره ببریم. بازی فردا مقابل تیمی است که گل نخورده و از لحاظ ساختار دفاعی تیم خوبی است. امیدوارم بازیکنان بحثهای تاکتیکی که با آنها مطرح کردهایم بهخوبی در زمین اجرا کنند و بتوانیم به گل برسیم.
نویدکیا درباره احتمال برکناری، افزود: بحث استعفا اصلاً وجود نداشته که کسی بخواهد درباره آن با من صحبت کند. من را میشناسند و میدانند هر زمان احساس کنند فرد دیگری میتواند بهتر از من تیم را اداره کند، اگر این موضوع را بگویند، با کمال میل دنبال زندگی خودم میروم.
وی گفت: در دنیا معمولاً مربیها استعفا نمیدهند و این موضوع ۲ دلیل دارد؛ یکی اینکه میخواهد بگوید هنوز به کارش اعتماد دارد و میتواند تیمش را درست کند و دوم بحث مسائل اقتصادی در میان است. دلیل دوم برای من اصلاً معنایی ندارد و اصلا دنبال این نیستم که آنقدر اینجا بمانم تا من را اخراج کنند و پول بگیرم؛ این موضوع برای من معنایی ندارد.
سرمربی سپاهان افزود: تا زمانی که احساس کنم واقعاً میتوانم تیمم را از شرایط فعلی خارج کنم، به کارم ادامه میدهم. سال گذشته هم در هفته چهارم از من درباره استعفا سوال شد و گفتم اگر در دو سه هفته آینده تیمم را درست کردم، ادامه میدهم و اگر نتوانستم، نیازی به استعفا نیست و خودم صحبت میکنم و میگویم فکر میکنم فرد دیگری بهتر از من میتواند این کار را انجام دهد.
نویدکیا گفت: من همچنان به بازیکنان و تیمم اعتماد زیادی دارم. واقعبینانه بخشی از فشارهایی که به تیم وارد شده، به شرایط اقتصادی ما برمیگردد. وضعیت اقتصادی خوبی نداشتیم و تعدادی از بازیکنانمان را به دلیل همین شرایط از دست دادیم، اما روی این موضوع تبلیغ و مانور زیادی داده نشد.
وی افزود: هواداران طبیعی است که انتظار داشته باشند تیم همیشه برنده باشد و حق هم دارند، اما باید واقعیتهایی را هم بپذیرند. ما امسال در بازار نقلوانتقالات شرایطی نداشتیم که با تیمهای دیگر برای جذب بازیکنان رقابت کنیم. تلاش کردیم همان داشتههای سال گذشته را حفظ کنیم تا بتوانیم تیم را با همان نظم نگه داریم.
سرمربی سپاهان گفت: در مجموع تیمم را خیلی دوست دارم و فکر میکنم تیمی است که حرفهای زیادی برای گفتن دارد. به این تیم و بازیکنانم اعتماد دارم و امیدوارم بتوانیم شرایط را تغییر دهیم.