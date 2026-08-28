مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: با وجود شرایط جنگی و حملات دشمن در جنگ ۴۰ روزه، عملیات بارگیری نفت در جزیره خارگ نه‌تنها متوقف نشد، بلکه بر اساس آمار‌ها بیش از ۱۰ درصد در مقایسه با دوران صلح افزایش یافت؛ موضوعی که نشان‌دهنده نقش مؤثر کارکنان صنعت نفت در ادامه صادرات نفت کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، حمید بورد در حاشیه آیین رونمایی از مجموعه کتاب‌های روایت مقاومت کارکنان صنعت نفت که امروز پنجم شهریور با حضور نائب رئیس مجلس شورای اسلامی بر روی اسکله تی پایانه نفتی خارگ برگزار شد، با اشاره به خاطرات ثبت‌شده از دوران جنگ اظهار کرد: خاطرات ۴۰ روزه کارکنان صنعت نفت در این دوره مستندسازی شده و بخشی از این روایت‌ها امروز در قالب کتاب در جزیره خارگ رونمایی می‌شود.

وی افزود: کارکنان صنعت نفت در خارگ در یکی از حساس‌ترین مقاطع کشور و در شرایطی دشوار، به فعالیت خود ادامه دادند و با حفظ جریان عملیات، مسئولیت خود را در قبال کشور به انجام رساندند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به کمتر دیده‌شدن بخش مهمی از فعالیت‌های راهبردی صنعت نفت در جزیره خارگ گفت: فرآیند انتقال نفت، عملیات بارگیری و استمرار صادرات در این جزیره، مجموعه‌ای از فعالیت‌های پیچیده و مستمر است که در شرایط جنگی نیز بدون وقفه دنبال شد.

بورد بیان کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد میزان بارگیری نفت در جزیره خارگ در دوران جنگ بیش از ۱۰ درصد نسبت به زمان صلح افزایش داشته است؛ آماری که بیانگر عزم و تلاش کارکنان صنعت نفت برای استمرار صادرات و انجام مأموریت‌های ملی در شرایط دشوار است.

وی تأکید کرد: کارکنان صنعت نفت همچون همه دوران انقلاب، نقش خود را در خدمت به کشور و نظام جمهوری اسلامی ایفا خواهند کرد و این مسیر با اتکا به تجربه، مسئولیت‌پذیری و روحیه ایستادگی ادامه خواهد یافت.

در جریان این بازدید، با حضور حمید بورد، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، و علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم بوشهر، گناوه، دیلم و خارگ، از سه کتاب «نگهبانان نور»، «خارگ ایران است» و «نفس نفت» در اسکله تی جزیره خارگ رونمایی شد.



این سه اثر با هدف ثبت و مستندسازی روایت مقاومت کارکنان صنعت نفت در شرایط جنگی و بازخوانی نقش آنان در حفاظت از تأسیسات، استمرار عملیات و تداوم فعالیت‌های نفتی کشور تهیه و تدوین شده‌اند.