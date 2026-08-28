ملت ایران اجازه سلطه بر منابع نفتی را نمیدهد
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: توطئه دشمنان در تسلط به منابع نفتی با ایثار و مقاومت ملت ایران اسلامی خنثی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر
، علی نیکزاد در جزیره خارگ با تأکید بر جایگاه راهبردی منابع نفتی ایران، اظهار کرد: آمریکا با همراهی رژیم صهیونیستی و برخی عناصر فاقد وطندوستی، درصدد تسلط بر منابع نفتی ایران و دیگر کشورهای نفتخیز منطقه است، اما ملت ایران با تکیه بر ایمان، تخصص، ایثار و مجاهدت، توطئههای دشمنان را خنثی خواهد کرد.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی ذخایر نفتی در معادلات جهانی افزود: برآوردهای آماری نشان میدهد که ذخایر نفتی ونزوئلا حدود ۲۹۶ میلیارد بشکه، عربستان حدود ۲۵۶ میلیارد بشکه و ایران حدود ۲۰۶ میلیارد بشکه است؛ لذا تسلط بر این سه کشور به معنای در اختیار گرفتن بخش قابلتوجهی از ذخایر نفت جهان است که دشمنان برای آن نقشههای شومی کشیدهاند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دشمنان تصور میکردند با اعمال فشارها و تحریمها میتوانند ملت ایران را از پای درآورند، تصریح کرد: با همت، تلاش، مجاهدت، ایثار و تخصص مردم و مسئولان، اقدامات ارزشمندی در جبهه اقتصادی کشور انجام شده است که مانع تحقق اهداف شوم دشمنان شد.
وی با قدردانی از تلاشهای فعالان اقتصادی و مردم در صیانت از منابع کشور گفت: این اقدامات در مجلس، دولت و سراسر کشور، در محضر رهبر معظم انقلاب و در تاریخ اسلام و انقلاب ماندگار خواهد شد؛ ما قدردان زحمات شما هستیم و فداکاریهایتان را ارج مینهیم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در نشست صمیمی با جانفدایان، ایثارگران و جمعی از اقشار مختلف مردم جزیره مقاوم خارگ، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام اظهار داشت: جزیره خارگ نماد برجسته مقاومت، ایستادگی و پایمردی ملت بزرگ ایران در سالهای حماسی دفاع مقدس و مظهر شکستناپذیری در برابر تهدیدات و فشارهای مستمر دشمنان است.
علی نیکزاد با اشاره به نقش بیبدیل و تاریخی اهالی و شاغلان جزیره خارگ در دوران جنگ تحمیلی افزود: مردم غیور این جزیره راهبردی با وجود بیش از ۲۸۰۰ بار بمباران در ۸ سال دفاع مقدس و شرایط فوقالعاده دشوار جنگی، شجاعانه از تمامیت ارضی کشور و آرمانهای انقلاب اسلامی دفاع کردند و با تداوم صادرات نفت، اجازه ندادند فشارهای سنگین دشمن خللی در اراده، پایداری و شریان اقتصادی کشور ایجاد کند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به شهادت جمعی از رزمندگان، فرماندهان و نیروهای مؤثر جبهه حق در جریان تحولات و جنگ تحمیلی اخیر بیان کرد: اگرچه رهبران و عزیزان ما به فیض عظیم شهادت نائل آمدند، اما راه نورانی آنان با قوت و صلابت ادامه دارد؛ چراکه شهادت نه تنها مانعی در مسیر مقاومت نیست، بلکه موتور محرک و تقویتکننده عزم ملت ایران و امت اسلامی در ایستادگی مقابل استکبار است.
نیکزاد با تأکید بر بیپاسخ نماندن خباثتهای جبهه استکبار ادامه داد: جنایتهای بیشمار آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی علیه مردم مظلوم ایران و ملتهای آزاده منطقه، هرگز از حافظه تاریخی بشریت پاک نخواهد شد و عاملان و آمران این جنایات وحشیانه باید بدانند که جبهه مقاومت و ملت ایران مسیر عزت و پیشرفت خود را با اقتدار دوچندان دنبال خواهند کرد.
وی با تبیین نقش محوری مردم در حیات و استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: آنچه در تمامی مقاطع حساس و سرنوشتساز کشور را از گذرگاههای سخت عبور داده، حضور آگاهانه، ایمان و پشتیبانی بیدریغ مردم بوده است؛ امروز نیز پشتوانه مردمی بزرگترین و مستحکمترین سرمایه نظام اسلامی در برابر توطئههای پیچیده دشمنان به شمار میرود.