سهراب بختیاری‌زاده گفت: بازی فردا برای من ویژه است؛ چون در زادگاهم حضور دارم و مقابل تیم فولاد که سال‌ها برای آن بازی کردم، قرار می‌گیرم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سهراب بختیاری‌زاده در نشست خبری پیش از دیدار مقابل فولاد خوزستان در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال، اظهار داشت: بازی فردا برای من ویژه است؛ چون در زادگاهم حضور دارم و مقابل تیم فولاد که سال‌ها برای آن بازی کردم، قرار می‌گیرم. احترام خاصی برای این تیم قائلم و فکر می‌کنم هواداران، فردا شاهد بازی خوبی خواهند بود. فولاد هفته گذشته برد خوبی بدست آورد و ما هم از شروع فصل ریتم خوبی داشتیم.

وی افزود: امیدوارم فردا بازی خوب و بدون حاشیه‌ای باشد و هر تیمی که لیاقت بردن را داشت، به پیروزی برسد.

سرمربی استقلال درباره مصدومیت رستم آشورماتوف، گفت: هنوز نمی‌توان با قطعیت گفت که رستم بازی می‌کند یا نه. او مصدومیتی دارد، ولی تلاش می‌کنیم به بازی برسد. بازیکنان استقلال هم حس رقابت دارند و هم انگیزه رقابت. ضمن اینکه منضبط هستند و وظیفه خود می‌دانند که با تمام توان و تلاش برای بردن و خوشحالی هواداران تلاش کنند.

بختیاری زاده درباره انتظار قهرمانی، افزود: استقلال در هر شرایطی برای قهرمانی می‌جنگد، چون باشگاه بزرگی هستیم. سابقه استقلال نیز چنین موضوعی را نشان می‌دهد. امسال هم همین شرایط را داریم و خدا را شکر شروع عالی هم در لیگ داشتیم. قبلاً هم گفتم که بازیکنان سهم اساسی در رقم خوردن این نتایج داشته‌اند. آنها می‌خواهند دست به کار بزرگی بزنند و هر هفته نتایج عالی بگیرند و تمام وجودشان را در زمین می‌گذارند. واقعاً به تیمم افتخار می‌کنم. خدا را شکر شرایط باشگاه خوب است، هرچند کمبود همیشه وجود دارد.

وی درباره برگزاری بازی‌های آسیایی استقلال در بصره و نزدیکی آن با خوزستان، گفت: اتفاقاً برگزاری بازی‌ها در بصره ایده خودم بود، چون می‌دانستیم در خوزستان چنین ظرفیتی داریم و هواداران خودمان نیز می‌توانند از تیم حمایت کنند. امیدوارم بتوانیم به بهترین شکل از این فرصت و ظرفیت استفاده کنیم.