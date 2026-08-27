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افشای راهبرد به‌روز‌رسانی شده دشمن برای تقابل با ایران

افشای راهبرد به‌روز‌رسانی شده دشمن برای تقابل با ایران، سازمان اطلاعات سپاه در بیانیه ای مهم و تفصیلی درباره ترسیم تصمیم سرنوشت ساز مبارزه با دشمن، از نقشه آنها برای تقابل با ایران پرده برداشت.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۵- ۲۱:۳۶
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افشای راهبرد به‌روزرسانی شده دشمن برای تقابل با ایران

برچسب ها: سازمان اطلاعات سپاه ، شکست آمریکا ، اقتدار ایران
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