افشای راهبرد به‌روز‌رسانی شده دشمن برای تقابل با ایران، سازمان اطلاعات سپاه در بیانیه ای مهم و تفصیلی درباره ترسیم تصمیم سرنوشت ساز مبارزه با دشمن، از نقشه آنها برای تقابل با ایران پرده برداشت.