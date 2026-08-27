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معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ویژه چابهار، از انجام عملیات انهدام مهمات عملنکرده برجامانده از جنگ اخیر در روز جمعه ششم شهریورماه سال جاری در محدوده بندر چابهار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ عملیات انهدام مهمات عملنکرده برجامانده از جنگ اخیر، روز جمعه ششم شهریورماه در محدوده بندر چابهار انجام میشود و صدای انفجارهای احتمالی در این بازه زمانی جای نگرانی ندارد.
این عملیات از ساعت هفت تا ۱۱ صبح روز جمعه در محدوده بندر چابهار انجام خواهد شد.