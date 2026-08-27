رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر با توجه به نقض تعهدهای آمریکا در اجرای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد و همچنین طرح محاصره اقتصادی ایران، گفت: فشارهای اقتصادی واشنگتن ضد ایران بی‌نتیجه خواهد بود و ملت ایران با عزت، حقوق خود را پس خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر که به تهران سفر کرده است، با محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

آقای قالیباف در این دیدار با توجه به نقض عهدهای آمریکا در اجرای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد که قطر هم از میانجی‌های آن بوده است، تصریح کرد: دولت ترامپ با اطلاعات غلط، تصمیم‌های غلط می‌گیرد و با چنین محاسبه‌های خطایی، نه‌تنها منابع مالی، نظامی و انسانی خود آمریکا و آینده منطقه را بر باد می‌دهد، بلکه منافع ملت ایران را هدف قرار می‌دهد و موجب ایجاد ناامنی دامنه‌دار در منطقه می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی، نمونه جدید این دشمنی را طرح محاصره اقتصادی ضد ایران دانست و گفت: این طرح آمریکایی هم بی‌نتیجه خواهد بود و مردم ایران، عزتمندانه حقوق خود را پس خواهند گرفت و این آمریکا است که باید شروطی را که بر اساس یادداشت تفاهم متعهد شده است، اجرایی کند.

شیخ آل ثانی هم در این دیدار، ضمن استقبال از تفاهم ایران و عمان در موضوع تردد دریایی در تنگه هرمز، اظهار داشت: روند تحول‌های سیاسی می‌تواند به بازگشت ثبات در منطقه کمک کند.

نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر بر تلاش این کشور برای پیشبرد راهکار‌ها برای بازگشت ثبات به منطقه تأکید کرد.