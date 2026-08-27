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به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، طرح هدفمند کردن یارانهای بذر و تعیین مبلغ برای اولین بار در سطح کشور اجرایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، معاون وزیر جهاد کشاورزی در سفر به شهرستان سقز با اشاره به اجرای طرح ساماندهی و هدفمند کردن یارانهها و تعیین مبلغ برای اولین بار درکشور در مورد کشاورزانی که بذر گواهی شده از مراکز مجاز خریداری میکنند گفت: برای آن دسته از کشاورزانی که از مراکز مجاز فروش بذر و دارای گواهی استاندارد هستند بذور خود را تهیه کنند به ازای هر کیلو ۵ هزار تومان یارانه پس از واریز مبلغ گندم به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.
آنجفی با اشاره به اهمیت موضوع عرضه و تقاضا گفت: با توجه به سیاستهای دولت و اجرایی شدن آن به صورت مستقیم کل مبلغ یارانه به حساب کشاورزان در مورد کودهای فسفاته و پتاسیم در حال واریز شدن است.