به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، معاون وزیر جهاد کشاورزی در سفر به شهرستان سقز با اشاره به اجرای طرح ساماندهی و هدفمند کردن یارانه‌ها و تعیین مبلغ برای اولین بار درکشور در مورد کشاورزانی که بذر گواهی شده از مراکز مجاز خریداری می‌کنند گفت: برای آن دسته از کشاورزانی که از مراکز مجاز فروش بذر و دارای گواهی استاندارد هستند بذور خود را تهیه کنند به ازای هر کیلو ۵ هزار تومان یارانه پس از واریز مبلغ گندم به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.

آنجفی با اشاره به اهمیت موضوع عرضه و تقاضا گفت: با توجه به سیاست‌های دولت و اجرایی شدن آن به صورت مستقیم کل مبلغ یارانه به حساب کشاورزان در مورد کود‌های فسفاته و پتاسیم در حال واریز شدن است.