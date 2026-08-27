سرمربی تیم فوتبال تراکتور گفت: در پی ارائه بازی خوب و موفقیت در دیدار فردا مقابل چادرملو هستیم.

نکونام: به دنبال موفقیت در بازی مقابل چادرملو هستیم

نکونام: به دنبال موفقیت در بازی مقابل چادرملو هستیم

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، جواد نکونام در نشست خبری پیش از دیدار تراکتور و چادرملو یزد، اظهار داشت: پس از بازی با پرسپولیس، تمرینات‌مان را پیگیری کردیم و برای بازی با چادرملو آماده هستیم. تیبور حالیلوویچ و مهدی هاشم‌نژاد را برای این دیدار نیز در اختیار نداریم؛ البته مشکلی از این بابت نداریم و قطعاً بهترین نفرات را در ترکیب قرار خواهیم داد و همه تلاش می‌کنند در قالب تیم، بهترین عملکرد را داشته باشند.

سرمربی تیم فوتبال تراکتور افزود: شرایط تیم ما خوب است و سعی می‌کنیم بازی به بازی بهتر شویم و تفکرات تاکتیکی کادر فنی را در تیم جا بیندازیم. در بازی فردا نیز در پی ارائه بازی خوب و موفقیت هستیم.

وی درباره حریف فردای تراکتور گفت: چادرملو تیم خوبی است که از کادر فنی با دانشی برخوردار است. ما هم تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم و با تمرکز بالا به دنبال موفقیت در بازی فردا هستیم.