به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم آغاز عملیات اجرایی ساخت بلوک ۲ مجتمع مسکونی خوابگاه متاهلین دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در سال اول تا نیمه سال دوم فعالیت دولت چهاردهم حدود هزار واحد خوابگاه متأهلی تحویل دانشگاه‌ ها شده است.

حسین سیمایی صراف افزود: ما همت خود را در راستای قانون جوانی جمعیت گذاشته‌ ایم و با اعتقاد به اینکه کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران تکان‌ دهنده است، امیدواریم با سیاست‌ های تشویقی، از جمله تأمین مسکن و مسکن ملی و همچنین تأمین خوابگاه متأهلی، بتوانیم وضعیت بهتری پیدا کنیم.

وزیر علوم همچنین درباره تأمین مسکن اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه‌ ها گفت: حدود ۱۰ دانشگاه وزارت علوم وظیفه خود را برای اختصاص زمین انجام داده‌ اند و مراحل اداری نیز طی شده و زمین به متقاضیان تحویل داده شده است.

سیمایی صراف اضافه کرد: علاوه بر این ۱۰ دانشگاه، حدود ۳۳ دانشگاه دیگر نیز در مراحل تهیه زمین و تحویل آن به متقاضیان، اعم از استادان و کارکنان، قرار دارند و روند تأمین زمین برای سایر دانشگاه‌ ها نیز در حال پیگیری است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین در برنامه‌ ای دیگر با حضور در جمع روسای دانشگاه‌ های خراسان رضوی با آنان گفت و گو کرد.