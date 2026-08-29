معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: تاکنون بیش از ۹۸ درصد گندم آبی و دیم گندمزارهای استان برداشت شده است؛ بر اساس روند موجود، عملیات برداشت طی چند روز آینده به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: برداشت گندم در استان از اول تیرماه آغاز شده و تاکنون بیش از ۹۸ درصد گندم آبی و دیم برداشت شده است؛ بر اساس روند موجود، عملیات برداشت طی چند روز آینده به پایان می‌رسد.

پیمان حائری با اشاره به برداشت حدود ۳۸۶ هزار هکتار گندم از گندم زار‌های استان، افزود: امسال حدود ۳۷۰ هزار هکتار از اراضی استان به کشت گندم دیم و ۱۹ هزار هکتار به کشت گندم آبی اختصاص یافته است.

به گفته حائری گندم تولیدی استان در سال جاری از کیفیت نسبتا مطلوبی برخوردار است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان شرایط آب‌وهوایی، استفاده از ارقام مناسب، تغذیه گیاهی و آبیاری از عوامل مؤثر بر کیفیت محصول گندم عنوان کرد.