پخش زنده
امروز: -
عضو شورای مرکزی و معاون ارتباطات مرکز دیپلماسی جوانان از پیشنهاد برگزاری «هفته دیپلماسی جوانان ایران در نیویورک» همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عضو شورای مرکزی و معاون ارتباطات مرکز دیپلماسی جوانان از پیشنهاد برگزاری «هفته دیپلماسی جوانان ایران در نیویورک» همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد و گفت: این ابتکار با شعار «جهان به روایت رهبران جوان» میتواند ظرفیت جوانان ایرانی را از حضور مقطعی در رویدادهای بینالمللی به یک سازوکار پایدار برای تقویت دیپلماسی عمومی، شبکهسازی بینالمللی و تربیت نسل آینده مدیران و رهبران کشور تبدیل کند.
محمدپویا درودینژاد، عضو شورای مرکزی و معاون ارتباطات مرکز دیپلماسی جوانان، گفت: این پیشنهاد در دیدار جوانان با رئیسجمهور مطرح شد و هدف اصلی آن، بهرهگیری حداکثری از ظرفیت جوانان در مجامع بینالمللی است.
وی افزود: جوانان نباید صرفاً مخاطب سیاستها یا همراه هیئتهای رسمی باشند، بلکه میتوانند بخشی از فرآیند شکلدهی به سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی کشور باشند.
درودینژاد ادامه داد: پیشنهاد ما این است که همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، یک تیم منتخب از جوانان ایرانی در کنار هیئت رسمی جمهوری اسلامی ایران حضور داشته باشند و مجموعهای از نشستها، دیدارهای دیپلماتیک، گفتوگوهای تخصصی و برنامههای شبکهسازی بینالمللی را دنبال کنند.
وی با اشاره به شعار این ابتکار با عنوان «جهان به روایت رهبران جوان» گفت: این شعار صرفاً یک عنوان تبلیغاتی نیست، بلکه بیانگر یک رویکرد است؛ یعنی جوانان فقط وارث جهان امروز نیستند، بلکه باید در ساختن جهان فردا نقش داشته باشند.
عضو شورای مرکزی مرکز دیپلماسی جوانان با اشاره به تغییر رویکرد نهادهای بینالمللی نسبت به نقش جوانان بیان کرد: رویکرد نهادهای بینالمللی، از جمله سازمان ملل متحد، از مشورتگیری محدود از جوانان به سمت مشارکت معنادار، مستمر و اثرگذار آنان حرکت کرده است. این مشارکت میتواند در مراحل مختلف طراحی، تصمیمگیری، اجرا، پایش و ارزیابی سیاستها شکل بگیرد.
درودینژاد تصریح کرد: ایران نیز میتواند متناسب با ظرفیتهای داخلی خود، یک الگوی ملی برای این موضوع طراحی کند و جوانان را به بخشی از سرمایه انسانی و دیپلماسی عمومی کشور تبدیل کند.
وی یکی از ارکان اصلی این طرح را راهاندازی «برنامه ملی نماینده جوان ایران در مجامع بینالمللی» یا Youth Delegate Program دانست و گفت: در این مدل، جوانان از طریق فراخوان عمومی شناسایی و پس از ارزیابی تخصصی، آموزشهای لازم را پیش از اعزام دریافت میکنند. برای هر فرد نیز مأموریت مشخصی تعریف میشود و عملکرد او پس از بازگشت مورد ارزیابی قرار میگیرد.
معاون ارتباطات مرکز دیپلماسی جوانان افزود: هدف این است که جوان ایرانی صرفاً برای حضور در یک مراسم یا نشست اعزام نشود، بلکه با مأموریت مشخص و خروجی قابل سنجش، بخشی از ظرفیت نمایندگی کشور در عرصه بینالمللی باشد.
درودینژاد با اشاره به برنامههای آموزشی مرکز برای تربیت نیروهای جوان گفت: «کمپ رهبران جوان» و «آکادمی ملی دیپلماسی جوانان» از جمله برنامههایی است که در این مسیر در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: قرار نیست صرفاً دانش دانشگاهی جوانان را تقویت کنیم. یک دیپلمات یا رهبر جوان آینده باید در حوزههایی مانند دیپلماسی چندجانبه، مذاکره، حقوق بینالملل، سیاستگذاری عمومی، نگارش اسناد سیاستی، ارتباطات بینفرهنگی، رسانه و دیپلماسی عمومی نیز مهارت داشته باشد.
عضو شورای مرکزی مرکز دیپلماسی جوانان تأکید کرد: آکادمی ملی دیپلماسی جوانان میتواند نقطه اتصال میان استعداد جوانان و تجربه واقعی محیطهای بینالمللی باشد.
درودینژاد همچنین از پیشنهاد ایجاد «بانک دانشجویان ایرانی خارج از کشور و مرکز آمار نخبگان جوان دارای تجربه بینالمللی» خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از سرمایه انسانی کشور پس از پایان یک مأموریت یا رویداد بینالمللی، در نبود یک سازوکار منسجم، از چرخه سیاستگذاری و شبکهسازی خارج میشود.
وی افزود: این بانک میتواند اطلاعات تخصصی، سوابق بینالمللی، مهارتهای زبانی، شبکههای ارتباطی و پروژههای انجامشده جوانان را ثبت کند تا تجربههای پراکنده به یک سرمایه انسانی قابل شناسایی و قابل استفاده برای کشور تبدیل شود.
درودینژاد یکی دیگر از اجزای پیشنهادی هفته دیپلماسی جوانان را ایجاد نظام «Mentor–Mentee» میان دیپلماتها و مدیران باتجربه با جوانان منتخب عنوان کرد و گفت: این سازوکار میتواند ضمن انتقال تجربه میان نسلها، مسیر حرفهای جوانان را برای ورود تدریجی به عرصههای مدیریتی و بینالمللی هموار کند.
وی تأکید کرد: هدف ما جایگزین کردن یک نسل با نسل دیگر نیست؛ بلکه باید میان تجربه نسلهای گذشته و تواناییها و نگاههای جدید جوانان، یک زنجیره انتقال و تداوم ایجاد شود.
معاون ارتباطات مرکز دیپلماسی جوانان با اشاره به حضور دکتر علیرضا رحیمی، دبیر شورای عالی نوجوانان و جوانان، در هیئت اعزامی جوانان در کنار رئیسجمهور اظهار کرد: این حضور میتواند واجد اهمیت ویژهای باشد و نمادی از تداوم نسلی در دیپلماسی جوانان، انتقال تجربه میان نسلهای مدیریتی و بهرسمیت شناختن ظرفیت جوانان در ساختار حکمرانی باشد.
درودینژاد افزود: پیام این حضور آن است که جوانان قرار نیست صرفاً در حاشیه هیئتهای رسمی حضور داشته باشند؛ بلکه میتوانند در کنار مسئولان ارشد کشور، بخشی از فرآیند ارتباطات و نمایندگی بینالمللی ایران باشند.
وی در ادامه به ظرفیت این طرح برای ایجاد شبکهای از جوانان کشورهای جنوب جهانی اشاره کرد و گفت: «هفته دیپلماسی جوانان ایران در نیویورک» میتواند بستری برای ایجاد یک شبکه پایدار از جوانان کشورهای جنوب جهانی، بهویژه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین باشد.
وی افزود: این شبکه میتواند حول موضوعاتی مانند صلح، فناوری و هوش مصنوعی، انرژی، اقتصاد دیجیتال، کارآفرینی، آموزش، فرهنگ و همکاریهای منطقهای شکل بگیرد و ارتباطات فردی و مقطعی را به همکاریهای موضوعی و پروژهمحور تبدیل کند.
درودینژاد همچنین «جوانان برای صلح» را یکی از محورهای بینالمللی این هفته عنوان کرد و گفت: این ابتکار نباید صرفاً به یک نشست محدود شود، بلکه میتواند به یک پلتفرم مستمر برای گفتوگوی جوانان درباره صلح، پیشگیری از منازعات، گفتوگوی بینفرهنگی و همکاریهای منطقهای تبدیل شود.
وی ادامه داد: شعار «جهان به روایت رهبران جوان» همچنین میتواند در متن سخنرانی رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل گنجانده شود و مقدمهای برای آغاز پروژه هفته دیپلماسی جوانان ایران در نیویورک باشد.
عضو شورای مرکزی مرکز دیپلماسی جوانان با تأکید بر ضرورت تعریف خروجی مشخص برای مأموریت جوانان گفت: پایان مأموریت نباید به معنای پایان فرآیند باشد؛ به همین دلیل، منطق این اعزام «مأموریت برای نتیجه» است.
درودینژاد تصریح کرد: هر جوان اعزامشده باید پس از بازگشت، تجربه بینالمللی خود را به یک خروجی داخلی تبدیل کند؛ از تهیه گزارش سیاستی و انتقال تجربه گرفته تا ایجاد یک ارتباط جدید، طراحی پروژه مشترک یا ارائه یک پیشنهاد اجرایی.
وی افزود: به این ترتیب، میان تجربه بینالمللی و سیاستگذاری داخلی یک مسیر مشخص ایجاد میشود و حضور جوانان در جهان مستقیماً به ظرفیتسازی در داخل کشور منجر خواهد شد.
درودینژاد در پایان گفت: «جهان به روایت رهبران جوان» میتواند بیش از یک شعار، فلسفه وجودی این ابتکار باشد؛ روایتی از جهانی که جوانان صرفاً وارث آن نیستند، بلکه در ساختن آن نقش دارند.
وی خاطرنشان کرد: «هفته دیپلماسی جوانان ایران در نیویورک» میتواند نقطه آغاز یک مسیر ملی برای شناسایی استعدادها، آموزش، تجربه بینالمللی، شبکهسازی، اجرای پروژه و در نهایت تربیت مدیران و رهبران بینالمللی آینده ایران باشد.
معاون ارتباطات مرکز دیپلماسی جوانان تأکید کرد: پیشنهاد اصلی این است که جمهوری اسلامی ایران با طراحی و اجرای سالانه «هفته دیپلماسی جوانان ایران در نیویورک» با شعار «جهان به روایت رهبران جوان»، از ظرفیت جوانان بهعنوان یک سرمایه راهبردی در دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی استفاده کند؛ ابتکاری که در آن، جوان ایرانی نه صرفاً مخاطب سیاستهای امروز، بلکه نماینده ایران، شریک سیاستگذاری و یکی از سازندگان آینده کشور و جهان تعریف میشود.