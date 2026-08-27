به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، امام جمعه اهل سنت باخرز در حاشیه همایش علمای شیعه و اهل سنت این شهرستان اظهار کرد: مهمترین ضرورتی که اکنون ملت ایران باید نسبت به آن اهمیت دهند، مقوله وحدت است و این ما را مجاب می‌ کند تا اتحاد و انسجام خود را در شرایط کنونی کشور حفظ کنیم.

مولوی خلیل شیخ‌ احمدی افزود: البته مردم ایران در وحدت و اتحاد همچون سال‌ های متمادی، در برهه کنونی هم خوش درخشیدند و وجود جمعیت کثیری در مراسم تشییع رهبر شهید در تهران، قم و مشهد نشان داد که ایرانیان این مقوله را به خوبی تفسیر کرده‌ اند.

وی ادامه داد: وحدت یکی از مؤلفه‌ هایی است که اگر نباشد، باعث اضمحلال امت اسلام خواهد شد؛ بنابراین باید به سفارش قائد شهید، اختلاف سلیقه‌ ها را کنار بگذاریم و به ریسمان الهی چنگ بزنیم.

امام جمعه اهل سنت باخرز بیان کرد: خدا، قرآن، پیامبر (ص) از مهمترین مشترکات بین مسلمانان هستند و این اتحاد و انسجام باید به‌ گونه‌ ای شکل بگیرد که هتاکان و جامعه کفر نتوانند به جوامع اسلامی و نوامیس آنان چشم طمع بورزند.

مولوی شیخ‌ احمدی تصریح کرد: دشمنان به سرکردگی آمریکای جنایتکار و صهیونیسم بین‌ الملل در حال دسیسه‌ چینی و توطئه بر علیه کشور عزیزمان هستند که علمای تسنن و تشیع و مسئولان در این مقطع زمانی وظیفه دارند تا انسجام و یکرنگی خود را حفظ کنند و جامعه را به سمت وحدت سوق دهند.

وی با بیان اینکه این شهرستان در وحدت و همدلی پیشگام است، اضافه کرد: مردم در باخرز در گذشته و حال نسبت به یکدیگر احترام و مودت دارند؛ در تجارت و داد و ستد شریک مال هستند؛ برادران و خواهران شیعه و اهل سنت در مجالس شادی و عزا همدیگر شرکت می‌ کنند و مهمتر از همه با هم پیوند خانوادگی و ازدواج برقرار می‌ کنند.

امام جمعه اهل سنت باخرز خاطرنشان کرد: توسعه و پیشرفت واقعی ممالک اسلامی، به ویژه کشورهای جنوب غرب آسیا، با توجه کردن به وحدت اسلامی، تکیه بر خود، مقابله با چندجانبه‌گرایی غرب و گسترش همکاری‌ ها قابل دسترسی است و کسی جرئت تجاوز و حمله به مسلمانان را به خود نخواهد داد.

شهرستان باخرز با ۵۶ هزار نفر جمعیت، دارای ۲ بخش مرکزی و بالاولایت و ۵۴ روستاست.