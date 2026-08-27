تجلیل از طلایه داران خدمت و محرومیت زدایی در مشهد
در همایش هفته دولت و بسیج ادارات در مشهد از جمعی از خادمان عرصه خدمت رسانی تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، همزمان با گرامیداشت هفته دولت، در آیینی رسمی با حضور استاندار خراسان رضوی و فرمانده سپاه امام رضا (ع)، از خانواده معظم شهدا و جمعی از خادمان عرصه خدمت رسانی تجلیل شد و فرمانده قرارگاه جهادی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی عنوان کارمند نمونه و فرمانده قرارگاه جهادی برتر استان را از آن خود کرد.
این همایش با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی و معاونان استانداری، سردار سرتیپ پاسدار سید هاشم غیاثی فرمانده سپاه امام رضا (ع)، سرهنگ زارعی رئیس سازمان بسیج ادارات و کارمندان، جمعی از مدیران کل دستگاه های اجرایی و مشارکت برخط فرمانداران ۳۴ شهرستان استان در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد.
در این آیین، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام میهن اسلامی و به ویژه شهدای کارمند و بسیجی استان، بر لزوم تقویت روحیه جهادی، کارآمدی نظام اداری و تکریم آحاد جامعه تأکید و از ایثارگری خانواده های معظم شهدا تجلیل شد.
بخش ویژه این مراسم به قدردانی از چهره های برتر خدمت رسانی و مدیریت جهادی اختصاص داشت؛ در همین راستا، از سوی استاندار خراسان رضوی و فرمانده سپاه امام رضا (ع)، با اهدای لوح سپاس از حسن صالحی مفرد، فرمانده قرارگاه جهادی و محرومیت زدایی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی قدردانی شد.
این تجلیل به پاس اقدامات مستمر و میدانی وی در رسیدگی به مناطق کم برخوردار و محروم استان و همچنین تلاش های شبانه روزی در سازماندهی خدمات میزبانی، اسکان و پذیرایی شایسته از زائران بارگاه منور رضوی در ایام دهه آخر صفر صورت گرفت و وی موفق به کسب عنوان کارمند نمونه و فرمانده قرارگاه جهادی برتر استان خراسان رضوی گردید.