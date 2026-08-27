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مردم انقلابی دیار مقاومت در شب ۱۷۹ بار دیگربر وحدت، اقتدار و استقامت، عزتخواهی و مقاومت در برابر هرگونه فشار و تهدید خارجی تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛در این اجتماعهای شبانه، قشرهای مختلف مردم از زن و مرد، پیر و جوان، نوجوانان، خانوادهها و کودکان، دوشادوش یکدیگر در صحنه حاضر شدند تا بار دیگر نشان دهند که انسجام ملی و ایستادگی در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی، به سرمایهای ماندگار برای ملت ایران تبدیل شده است.
شرکتکنندگان با در دست داشتن پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران، با سر دادن شعارهایی در حمایت از عزت، استقلال، امنیت و منافع ملی، بر پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی و دفاع از اقتدار ملی تأکید کردند.