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روز کشتی بهانهای برای یادآوری سالها تلاش، اراده و افتخار قهرمانانی است که از تشکهای مازندران تا بلندترین سکوهای جهان پیش رفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عاشقانههایی از جنس تلاش و اراده ورزشکاران ایرانی در ادوار مختلف المپیک، با کسب ۸۸ مدال رقم خورده است که ۵۵ مدال آن در کشتی به دست آمده و از این تعداد، ۱۷ مدال سهم کشتیگیران مازندرانی است.
محمدیان، قهرمان دو مدال المپیک نقره در سالهای ۱۹۸۸ و ۱۹۹۲ بارسلون، مازندران را مهد کشتی ایران و پایتخت کشتی ایران و جهان توصیف کرد و گفت: مازندران سرزمین اولینها و سرزمین رکوردها و افتخارات است و نخستین مدال طلای المپیک را از مازندران گرفتم.
در میان نامهای ماندگار کشتی مازندران، عبدالله موحد نیز قرار دارد که ۶ سال پیاپی قهرمان جهان شد و یک بار نیز عنوان قهرمانی المپیک را به دست آورد.
کشتی مازندران در سالهای مختلف هم لبخندها را به خود دیده و هم اشکها را. قهرمانان این خطه همچنان با انگیزه حضور در رقابتهای مختلف، برای کسب مدال تلاش میکنند.
در مسابقات قهرمانی جهان، از ۱۰ وزن ترکیب تیم ملی کشتی کشور، ۹ کشتیگیر مازندرانی حضور دارند.
یکی از قهرمانان کشتی نیز گفت: به مردم قول میدهم کشتیگیرانی که در رقابتها شرکت میکنند، برای کسب مدال تلاش کنند و با جان و دل کشتی بگیرند و کم نگذارند.
در کنار این افتخارات، نام بزرگان گوششکسته نیز در تاریخ کشتی ماندگار شده است. در روایت این گزارش، از کشتیگیری یاد میشود که ۵۶ کشتی رسمی داشت و در ۵۳ مسابقه ضربه کرد و همه کشتیهایش را برد.
قهرمانان کشتی در مسیر رسیدن به این افتخارات، ابتدا قهرمان استان مازندران شدند و سپس عنوان قهرمانی کشور را به دست آوردند.
کشتی، ورزشی سراسر هیجان و تاریخساز است که همواره مایه غرور ایرانیان بوده و کشتی مازندران نیز با کسب بیش از یکسوم مدالهای کشتی ایران در ادوار المپیک، جایگاه خود را در کشتی ایران و جهان نشان داده است.
روز کشتی، فقط بهانهای برای یادآوری این درخششهاست؛ در کنار افتخاراتی که به دست آمده، کاستیها، بهویژه زیرساختهای نهچندان مطلوب کشتی نیز فراموش نشده است.
گزارش از ايوب رضوانی