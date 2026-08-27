بوریس جانسون نخست‌وزیر پیشین انگلیس با انتقاد صریح از راهبرد واشنگتن در تجاوز نظامی علیه ایران، اقدام آمریکا را یک «اشتباه» توصیف کرد و گفت که این کشور بدون برخورداری از راهبرد و هدف روشن، وارد یک «تله آشکار» شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جانسون در سخنانی در «مجمع رهبران جهان اکونومیک‌تایمز» در دهلی‌نو از اینکه آمریکا پیش از ورود به تجاوز علیه ایران با انگلیس مشورت نکرد، ابراز تأسف کرد و گفت که لندن می‌توانست نقش مؤثرتری در جلوگیری از این اشتباه ایفا کند. وی افزود: «واقعاً فکر می‌کنم می‌توانستیم مانع افتادن در یک تله آشکار شویم.»

نخست‌وزیر پیشین انگلیس با زیر سؤال بردن محاسبات واشنگتن گفت که مقام‌های انگلیسی باید پیش از آغاز جنگ از دونالد ترامپ، برنامه‌ریزان او و پنتاگون می‌پرسیدند که هدف آمریکا از این جنگ چیست و در صورت واکنش ایران و بسته شدن تنگه هرمز چه برنامه‌ای دارند.

وی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های امنیتی انگلیس پرسید که چرا سرویس‌های اطلاعاتی این کشور به دولت هشدار ندادند که آمریکا در آستانه ورود به یک «تله وحشتناک» قرار دارد. جانسون افزود که انگلیس به‌عنوان نزدیک‌ترین متحد واشنگتن باید درباره اهداف این تجاوز و پیامد‌های احتمالی آن از آمریکا توضیح می‌خواست.

جانسون وضعیت کنونی آمریکا را یک «بن‌بست» توصیف کرد و گفت که اکنون باید راهی برای عقب‌نشینی از مسیری پیدا شود که واشنگتن در آن گرفتار شده است. وی اضافه کرد که آمریکا، انگلیس و هند باید برای یافتن راه خروج از بحران، کاهش قیمت نفت و ازسرگیری جریان کشتیرانی با یکدیگر هماهنگ شوند.

نخست‌وزیر پیشین انگلیس همچنین تصریح کرد که دستیابی به توافق با ایران، با وجود دشواری مذاکرات، ضروری است و افزود «باید راهی برای توافق با ایران پیدا کنیم.»