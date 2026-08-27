مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان با تأکید بر ادامه تولید و اشتغال گفت: فولاد خراسان با اتکا به توان کارکنان و حمایت مسئولان، مقتدرانه پای تولید ایستاده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، در دورهمی صمیمانه و تجلیل از اصحاب رسانه نیشابور با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و آرامش کشور در شرایط ناشی از جنگ ترکیبی و فشارهای اقتصادی، اظهار کرد: فولاد خراسان به‌ عنوان بزرگ‌ ترین واحد فولادی شرق کشور، با تکیه بر توان کارکنان خود، مسیر تولید، اشتغال و ایفای نقش در اقتصاد کشور را با قدرت ادامه خواهد داد.

محمدرضا سجادیان با اشاره به شرایط کشور و فشارهایی که در سال‌ های گذشته و به‌ ویژه در ماه‌ های اخیر بر جمهوری اسلامی ایران وارد شده است، بیان کرد: جنگ ترکیبی دشمن که ابعاد مختلفی از جمله جنگ نظامی، اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای را دربر می‌گیرد، موضوع جدیدی نیست و از سال‌ های ابتدایی انقلاب تاکنون ادامه داشته است.

مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان افزود: در ماه‌های اخیر نیز شاهد تشدید این فشارها و اقدامات دشمن بوده‌ ایم، اما با درایت مقام معظم رهبری، تلاش رئیس‌ جمهور، دولتمردان، نیروهای مسلح و همه زحمتکشان عرصه امنیت کشور، جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه در برابر این فشارها ایستاده است.

وی با بیان اینکه این مجموعه در شرایط جنگ و تحریم، وظیفه خود را در حوزه تولید و اشتغال با جدیت دنبال می‌کند، گفت: فولاد خراسان به‌عنوان بزرگ‌ ترین واحد فولادی شرق کشور، در عرصه تولید و اشتغال محکم ایستاده است و این مسیر را ادامه خواهد داد.

سجادیان افزود: در شرایطی که کشور نیازمند تولید، ارزآوری و تأمین نیازهای داخلی است، نباید خللی در روند تولید ایجاد شود. کارکنان صنعت فولاد و تولید کشور به‌ صورت شبانه‌ روزی در حال تلاش هستند و در فولاد خراسان نیز همکاران ما در تمام ساعات شبانه‌ روز برای استمرار تولید و ایفای مسئولیت خود تلاش می‌ کنند.

بازگشت بخش‌ های آسیب‌ دیده صنعت فولاد به مدار تولید

وی با اشاره به خسارت‌ هایی که در ماه‌ های پایانی سال گذشته و ابتدای سال جاری به بخش‌ هایی از صنعت فولاد کشور وارد شد، گفت: متأسفانه در جریان حوادث و اقدامات دشمن، بخش‌ هایی از صنعت فولاد کشور، از جمله مجموعه‌ های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، آسیب دیدند؛ اما با مدیریت و درایت مدیران این مجموعه‌ ها و همراهی همه بخش‌ها، قسمت عمده‌ ای از واحدهای آسیب‌ دیده مجددا به مدار تولید بازگشتند.

مدیرعامل فولاد خراسان خاطرنشان کرد: این موضوع نشان‌ دهنده ظرفیت بالای صنعت فولاد کشور و توان مدیریتی، فنی و تخصصی نیروهای این صنعت است که حتی در شرایط دشوار نیز اجازه نمی‌ دهند چرخه تولید متوقف شود.

وی بیان کرد: در فولاد خراسان نیز با همراهی و حمایت مسئولان استانی و ملی، مدیران شهرستان، استاندار و معاونان استانداری و مجموعه مدیران و کارکنان فولاد، تلاش شد هیچ خللی در روند تولید ایجاد نشود و تولید در این مجموعه استمرار پیدا کرد.

رسانه‌ ها در حفظ آرامش و انسجام جامعه نقش مهمی دارند

سجادیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت نقش اصحاب رسانه در شرایط فعلی کشور اظهار کرد: رسانه‌ ها در ایجاد وفاق، انسجام و آرامش در جامعه نقش مؤثری دارند و انتظار ما این است که در انتشار اخبار و سوژه‌ ها، منافع ملی و شرایط کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: دشمن همواره به دنبال پیدا کردن موضوعاتی برای ایجاد شکاف و اختلاف در جامعه است و ممکن است یک موضوع را از داخل کشور دریافت کند و از آن به‌عنوان خوراک رسانه‌ ای در آن سوی مرزها استفاده کند.

مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان تأکید کرد: باید از انتشار سوژه‌ ها و اخباری که می‌ تواند موجب شکاف، اختلاف و ایجاد التهاب در جامعه شود، پرهیز کنیم و در مقابل، رسانه‌ ها می‌ توانند با اطلاع‌ رسانی دقیق و مسئولانه، به تقویت آرامش، انسجام و اقتدار کشور کمک کنند.

تکمیل زنجیره فولاد؛ اولویت اصلی فولاد خراسان

مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌ های این مجموعه برای تکمیل زنجیره فولاد در خراسان رضوی، گفت: تکمیل زنجیره فولاد و به‌ ویژه تکمیل طرح فولاد شرق در منطقه سنگان، یکی از اولویت‌ های اصلی فولاد خراسان است و این موضوع را با جدیت دنبال می‌ کنیم.

وی افزود: فولاد خراسان سهامدار عمده فولاد سنگان است و به همین دلیل تکمیل این طرح از اهمیت ویژه‌ ای برای مجموعه برخوردار است و پیگیری‌ های لازم برای به سرانجام رساندن آن ادامه دارد.

سجادیان با اشاره به بازدید اخیر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از فولاد شرق در منطقه سنگان اظهار کرد: هفته گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فولاد شرق بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت این طرح قرار گرفت.

وی ادامه داد: برای پیگیری روند اجرای طرح نیز کمیته‌ ای تشکیل شده که هر دو هفته یک‌ بار گزارش آخرین وضعیت را ارائه می‌کند. خود بنده نیز در مدت اخیر تاکنون شش بار شخصا از این طرح بازدید کرده‌ ام تا روند پیشرفت کار از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد.

پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه فولاد شرق

مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان درباره آخرین وضعیت پروژه فولاد شرق گفت: بر اساس گزارش‌ های موجود، پیشرفت فیزیکی طرح هم اکنون حدود ۸۰ درصد است و در بخش تأمین تجهیزات نیز به حدود ۹۰ درصد پیشرفت رسیده‌ ایم.

وی افزود: در بخش نصب تجهیزات مقداری عقب‌ ماندگی وجود دارد و لازم است در این بخش تلاش بیشتری صورت گیرد تا هرچه سریع‌ تر به مرحله بهره‌ برداری برسد.

سجادیان با اشاره به روند شتاب گرفتن طرح در ماه‌ های اخیر تصریح کرد: در چند ماه گذشته روند پیشرفت طرح بهتر شده و تأمین مالی نیز وضعیت مناسب‌ تری پیدا کرده است. مدیران مجموعه فولاد شرق نیز قول داده‌ اند که این طرح در آینده نزدیک تکمیل شود و به بهره‌ برداری برسد.

وی تأکید کرد: تجهیزات مورد نیاز طرح خریداری شده و اکنون موضوع اصلی، تسریع در عملیات نصب و تکمیل بخش‌ های باقی‌ مانده است. امیدواریم با برنامه‌ ریزی، پیگیری و حمایت‌ های لازم، شاهد بهره‌ برداری از این طرح باشیم.