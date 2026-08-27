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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم از شارژ دور جدید دریافت کالابرگ برای سرپرستان سه گروه پایانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،علی آشتاب گفت: سرپرستان خانواری که عدد انتهای کد ملی آنها ۷، ۸ و ۹ است از امروز میتوانند با مراجعه به فروشگاههای خدمات کالا برگ، اقلام مورد نیاز خود را خریداری نمایند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به برطرف شدن مشکل کالا برگ افرادی که به دلیل مغایرت اطلاعات سکونت در ایران، به صورت موقت قطع شده بود گفت: این افراد میتوانند کالابرگ خود را دریافت کنند و در صورت ادامه مشکل، آنرا به سامانه *۵۰۰*۱۴۶۳# اطلاع دهند.