به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،علی آشتاب گفت: سرپرستان خانواری که عدد انتهای کد ملی آنها ۷، ۸ و ۹ است از امروز می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های خدمات کالا برگ، اقلام مورد نیاز خود را خریداری نمایند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به برطرف شدن مشکل کالا برگ افرادی که به دلیل مغایرت اطلاعات سکونت در ایران، به صورت موقت قطع شده بود گفت: این افراد می‌توانند کالابرگ خود را دریافت کنند و در صورت ادامه مشکل، آنرا به سامانه *۵۰۰*۱۴۶۳# اطلاع دهند.

سرپرستان خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی و اشخاصی که رقم انتهای کارت ملی صفر، ۱ و ۲ دارند از ۱۵ مردادماه و ۳، ۴، ۵ و ۶ هم از ۲۵ مرداد می‌توانستند خرید نمایند.