جاری شدن وحدت در رفتار اجتماعی، فعالیت‌های فرهنگی، خدمت‌رسانی، همکاری‌های اقتصادی و مناسبات عمومی، باعث کاهش بسیاری از مشکلات و آسیب‌های جامعه خواهد شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ نامگذاری ایام میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) به عنوان هفته وحدت، اقدامی ارزشمند و هوشمندانه برای یادآوری یکی از اساسی‌ترین آموزه‌های مکتب اسلام است؛زیرا پیامبر اکرم (ص) از ابتدای رسالت خود، جامعه اسلامی را بر پایه ایمان، برادری، همدلی، تعاون و انسجام بنا نهادند و مسلمانان را از هرگونه اختلاف، تفرقه و دشمنی برحذر کردند.

وجود مقدس پیامبر اعظم (ص) متعلق به همه مسلمانان است و محبت به آن حضرت می‌تواند نقطه اتصال و محور وحدت میان پیروان مذاهب مختلف اسلامی باشد. امروز اگر مسلمانان بر مشترکات فراوان خود تکیه کنند و از دامن زدن به اختلافات پرهیز داشته باشند، بدون تردید ظرفیت عظیمی برای شکل‌گیری یک امت قدرتمند، مستقل و اثرگذار در جهان اسلام ایجاد خواهد شد.

دشمنان امت اسلامی همواره تلاش کرده‌اند با ایجاد اختلافات قومی، مذهبی و سیاسی، مسلمانان را از مسیر پیشرفت و تعالی دور کنند؛ در چنین شرایطی، بصیرت، هوشیاری و حفظ وحدت از مهم‌ترین وظایف همه مسلمانان است و نباید اجازه دهیم اختلافات جزئی، اصل برادری و انسجام اسلامی را تحت تأثیر قرار دهد.

پیامبر اسلام (ص) در برخورد با اقوام، گروه‌ها و جریان‌های مختلف، همواره بر اخلاق، عدالت، مدارا، گفت‌و‌گو و حفظ کرامت انسان‌ها تأکید کردند؛. امروز نیز برای رسیدن به جامعه‌ای منسجم و پویا باید از این سیره ارزشمند درس بگیریم و فرهنگ گفت‌و‌گو، تحمل دیدگاه‌های مختلف و احترام متقابل را در جامعه گسترش دهیم.