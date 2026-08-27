مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (به وقت تهران) در تالار گریمالدی موناکو برگزار شد و ۳۶ تیم حاضر در مسابقات این فصل، حریفان خود را شناختند.

در قرعه‌کشی امروز، ۳۶ تیم در ۴ گلدان سیدبندی شدند و هر تیم در مرحله نخست که به صورت لیگ است، با ۲ تیم از هر کدام از این ۴ گلدان روبه‌رو شد که یک بازی در خانه و دیدار دیگر خارج از خانه خواهد بود.

حریفان تیم‌های حاضر در گلدان یک که تیم‌های مدعی‌تری هستند، به شرح زیر است:

رئال مادرید:

آرسنال، اینتر، آ اس رم، آیندهوون، لایپزیش، شاختار دونتسک، لاسک، آاک آتن

پاری‌سن‌ژرمن:

بارسلونا، منچسترسیتی، آ اس رم، استون ویلا، گالاتاسرای، ویارئال، اسلوان براتیسلاوا، کومو

بارسلونا:

منچسترسیتی، پاری‌سن‌ژرمن، استون ویلا، اسپورتینگ لیسبون، فاینورد، گالاتاسرای، کومو، صباح

لیورپول:

اتلتیکو مادرید، اینتر، پورتو، کلوب بروخه، ویارئال، فنرباغچه، لانس، لاسک

بایرن مونیخ:

آرسنال، اتلتیکومادرید، رئال بتیس، منچستریونایتد، بودو گلیمت، لیل، اسلاویا پراگ، وایکینگ

آرسنال:

رئال مادرید، بایرن مونیخ، دورتموند، رئال بتیس، لیل، ناپولی، صباح، اسلاویا پراگ

اتلتیکومادرید:

بایرن مونیخ، لیورپول، منچستریونایتد، آیندهوون، فنرباغچه، بودو گلیمت، وایکینگ، اشتوتگارت

اینتر:

لیورپول، رئال مادرید، کلوب بروخه، دورتموند، شاختار، فاینورد، اشتوتگارت، اسلوان براتیسلاو

منچسترسیتی:

پاری‌سن‌ژرمن، بارسلونا، اسپورتینگ لیسبون، پورتو، ناپولی، لایپزیش، آاک آتن، لانس

نتایج کامل قرعه‌کشی به شرح زیر است:

تیم‌های گلدان اول: