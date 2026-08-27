به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مراسم قرعهکشی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان اروپا از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (به وقت تهران) در تالار گریمالدی موناکو برگزار شد و ۳۶ تیم حاضر در مسابقات این فصل، حریفان خود را شناختند.
در قرعهکشی امروز، ۳۶ تیم در ۴ گلدان سیدبندی شدند و هر تیم در مرحله نخست که به صورت لیگ است، با ۲ تیم از هر کدام از این ۴ گلدان روبهرو شد که یک بازی در خانه و دیدار دیگر خارج از خانه خواهد بود.
حریفان تیمهای حاضر در گلدان یک که تیمهای مدعیتری هستند، به شرح زیر است:
رئال مادرید:
آرسنال، اینتر، آ اس رم، آیندهوون، لایپزیش، شاختار دونتسک، لاسک، آاک آتن
پاریسنژرمن:
بارسلونا، منچسترسیتی، آ اس رم، استون ویلا، گالاتاسرای، ویارئال، اسلوان براتیسلاوا، کومو
بارسلونا:
منچسترسیتی، پاریسنژرمن، استون ویلا، اسپورتینگ لیسبون، فاینورد، گالاتاسرای، کومو، صباح
لیورپول:
اتلتیکو مادرید، اینتر، پورتو، کلوب بروخه، ویارئال، فنرباغچه، لانس، لاسک
بایرن مونیخ:
آرسنال، اتلتیکومادرید، رئال بتیس، منچستریونایتد، بودو گلیمت، لیل، اسلاویا پراگ، وایکینگ
آرسنال:
رئال مادرید، بایرن مونیخ، دورتموند، رئال بتیس، لیل، ناپولی، صباح، اسلاویا پراگ
اتلتیکومادرید:
بایرن مونیخ، لیورپول، منچستریونایتد، آیندهوون، فنرباغچه، بودو گلیمت، وایکینگ، اشتوتگارت
اینتر:
لیورپول، رئال مادرید، کلوب بروخه، دورتموند، شاختار، فاینورد، اشتوتگارت، اسلوان براتیسلاو
منچسترسیتی:
پاریسنژرمن، بارسلونا، اسپورتینگ لیسبون، پورتو، ناپولی، لایپزیش، آاک آتن، لانس
نتایج کامل قرعهکشی به شرح زیر است:
تیمهای گلدان اول:
تیمهای گلدان دوم:
تیمهای گلدان سوم:
تیمهای گلدان چهارم:
فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا از سهشنبه ۱۷ شهریور آغاز میشود و دیدار نهایی شنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۶ در ورزشگاه وندا متروپولیتانو شهر مادرید و کشور اسپانیا برگزار خواهد شد.