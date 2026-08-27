مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: در راستای مقابله با مصارف غیرمجاز و صیانت از شبکه برق، از ابتدای سال تاکنون ۲۰۳ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز در استان کشف و جمع‌آوری شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، طاهر کیامهر در حاشیه برگزاری بیستمین مانور سراسری طرح ملی مهتاب افزود: آمار کشفیات استان در زمینه ماینرهای غیرمجاز در سال گذشته حدود یک‌هزار دستگاه بود.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی عنوان کرد: در راستای اجرای اهداف و تکالیف ابلاغی توانیر در قالب طرح ملی مهتاب، از ابتدای اجرای طرح تاکنون ۱۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه کنتور معیوب در سطح استان تعویض و ۸ هزار انشعاب غیرمجاز نیز شناسایی و جمع‌آوری شده است.

وی ادامه داد: همچنین در مناطق حاشیه‌ای شهرها، با هدف ساماندهی وضعیت شبکه و بهبود پایش و اندازه‌گیری مصرف برق، تعداد قابل توجهی شمارشگر نصب شده است.

کیامهر با اشاره به تحقق اهداف ابلاغی توانیر در اجرای طرح ملی مهتاب اظهار کرد: تمامی اهداف و تکالیف تعیین‌شده از سوی توانیر برای شرکت در این طرح تاکنون محقق شده است و روند اجرای برنامه‌ها با جدیت ادامه دارد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی بر اقدامات انجام‌شده برای مقاوم‌سازی و بهسازی شبکه برق استان اشاره و عنوان کرد: از ابتدای سال جاری علی رغم درگیر کشور با جنگ تحمیلی و شرایط ویژه و دشورای‌های ناشی از دوران جنگ و ایام پس از جنگ ۸۷۷ کیلومتر از شبکه سیمی استان به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.

وی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی‌ها با استمرار اجرای این طرح، میزان تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در استان تا پایان سال به یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر می‌رسد.

کیامهر در ادامه گزارش عملکرد شرکت، عنوان کرد: ۲۱ هزار مورد تست چاه‌های کشاورزی در سطح استان در ذیل طرح ملی مهتاب انجام شده است.